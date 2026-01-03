Sobremesa brasileira tradicional é eleita uma das melhores do mundo

Receita apareceu na 13ª posição de um ranking global e passa a dividir espaço com clássicos da confeitaria mundial

Isabella Valverde - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Tem doce que atravessa gerações sem precisar de luxo — basta uma travessa na mesa e a família reunida. E foi justamente essa sobremesa “cara de Brasil”, presença garantida em almoços de domingo e festas de fim de ano, que agora ganhou holofote internacional: o pavê entrou para a lista das melhores sobremesas do mundo.

A receita apareceu na 13ª posição de um ranking global divulgado pelo TasteAtlas, plataforma gastronômica que reúne avaliações de especialistas e consumidores de vários países.

Com isso, o pavê passa a dividir espaço com clássicos da confeitaria mundial e reforça como a culinária brasileira também sabe brilhar quando o assunto é sobremesa.

Segundo a descrição do próprio guia, o pavê se destaca por ser simples de preparar e por não exigir forno. A versão tradicional costuma levar biscoitos tipo champagne intercalados com um creme feito à base de leite condensado, leite e ovos, além de chocolate, formando camadas que lembram sobremesas famosas — com um jeito bem brasileiro de conquistar no primeiro pedaço.

Outro ponto que pesa a favor do pavê é a versatilidade. A cada casa, uma “assinatura”: há variações com morango, coco, abacaxi, chocolate branco e até amendoim, mantendo o espírito de receita caseira, mas com infinitas possibilidades.

Essa mistura de praticidade, sabor marcante e memória afetiva ajudou o doce a receber boas avaliações e alcançar a colocação de destaque.

E o pavê não foi o único a representar o país. O ranking do TasteAtlas também colocou outros cinco doces brasileiros entre as 100 melhores sobremesas do mundo: mousse de maracujá (30º), pudim de leite condensado (47º), bombocado (67º), doce de leite (72º) e brigadeiro (78º).

Um resultado que evidencia a força de receitas que, muitas vezes, nascem simples — mas carregam tradição, afeto e identidade.

