Com incrível rota de neve, trem no Sul do Brasil terá investimento de R$ 4,5 bilhões e expectativa de gerar mais de 22 mil empregos

Projeto ferroviário ligará Porto Alegre à Serra Gaúcha, com concessão de longo prazo, foco turístico e impacto direto na economia regional

Magno Oliver - 04 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Holger Schué/Pexels)

Um novo projeto ferroviário promete mudar a forma de deslocamento e turismo no Sul do Brasil. Com investimento privado estimado em R$ 4,5 bilhões, a iniciativa prevê a construção de uma linha férrea que ligará Porto Alegre à Serra Gaúcha, passando por 19 municípios até chegar a Gramado, um dos destinos turísticos mais visitados do país.

A proposta foi anunciada em agosto do ano passado, no Palácio Piratini, e tem como ponto de partida a região do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A ideia é criar uma alternativa moderna ao transporte rodoviário, com menor impacto ambiental e foco tanto na mobilidade quanto na experiência turística.

O traçado atravessará cidades da Região Metropolitana e dos vales do Sinos e do Paranhana. A execução da obra é considerada complexa, já que envolve a construção de 27 cruzamentos rodoferroviários, 15 pontes e viadutos, além de nove túneis ao longo do percurso.

Entre as estruturas previstas está um viaduto ferroviário sobre a Freeway, a BR-290, um dos principais corredores rodoviários do Rio Grande do Sul. O conjunto de obras coloca o projeto entre os maiores empreendimentos de infraestrutura já planejados no estado.

Todo o financiamento será feito pela iniciativa privada. Em contrapartida, a empresa responsável receberá a concessão da ferrovia por 99 anos, em um modelo que, segundo o governo estadual, representa a primeira autorização desse tipo para exploração ferroviária privada dentro do estado.

A expectativa é de que a implantação e a operação do trem gerem mais de 22 mil empregos diretos e indiretos. O impacto deve alcançar diversos setores, incluindo construção civil, serviços, turismo e comércio local.

Antes do início das obras, o projeto ainda precisa passar pelas etapas de licenciamento ambiental, que ficarão sob análise da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. A previsão é que a operação comece cerca de sete anos após a liberação das autorizações.

Durante o anúncio, o governador Eduardo Leite (PSD) afirmou que o governo estadual pretende apoiar o andamento do projeto. Segundo ele, a ferrovia pode se tornar um diferencial econômico e simbólico para o estado, além de fortalecer a autoestima da população gaúcha.

O empreendimento também resgata uma ligação ferroviária histórica, encerrada em 1963, entre Porto Alegre e a Serra. Com infraestrutura moderna e rota que inclui regiões com ocorrência de neve, o trem deve se consolidar como atração turística e eixo de desenvolvimento regional, com expectativa de operação até 2032.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!