Mulher entra em trabalho de parto durante corrida por aplicativo em Goiás: “estava com medo”

Mulher apresentava fortes dores e estava acompanhada do namorado; atendimento médico foi feito ainda no veículo

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2026

Imagem mostra médicos atendendo mulher e criança que nasceu durante corrida de aplicativo. (Foto: Arquivo Pessoal)

A pressa para vir ao mundo fez com que um bebê nascesse antes mesmo de a mãe chegar ao hospital. Durante uma corrida por aplicativo, uma mulher deu à luz dentro do carro enquanto seguia para o Hospital Regional de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

O caso ocorreu no dia 31 de dezembro, durante uma viagem que teve início em Valparaíso de Goiás e tinha como destino a unidade de saúde.

Em entrevista ao jornal O Popular, o motorista de aplicativo Walisson Menezes relatou que, ao buscar a passageira, ela já apresentava fortes dores e chorava intensamente. A gestante estava acompanhada do namorado.

“Cheguei para encontrá-la e ela já estava chorando, sentindo dor. Coloquei-a no carro, acomodei as bolsas no porta-malas e segui para Luziânia pela BR-040. Liguei o pisca-alerta para que os outros motoristas dessem passagem. Ela estava com medo de perder o bebê, pois achava que era algum problema. Parece que ela não sabia que estava em trabalho de parto”, contou.

Diante do desespero do casal, o motorista acelerou o trajeto para tentar chegar rapidamente ao hospital. Ele também orientou o companheiro da mulher a acomodá-la no banco do veículo até a chegada à unidade de saúde.

No entanto, o bebê não esperou. O parto ocorreu ainda dentro do carro.

“Ela disse: ‘meu neném vai nascer’. Então falei para ele deitar ela no colo e deixar o bebê nascer. Ele a acomodou no banco de trás e a criança nasceu. Logo depois, o neném chorou e conseguimos chegar ao hospital”, relatou.

Ao chegar à unidade, o motorista acionou a equipe de enfermagem, que foi até o veículo e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, mãe e filho foram encaminhados para o interior do hospital, ambos em segurança e com bom estado de saúde.

