Adolescente morre e outras quatro pessoas ficam feridas após capotamento em Catalão
Motorista perdeu controle da direção enquanto fazia curva, fazendo com que carro saísse da pista
Um grave acidente de trânsito deixou uma vítima fatal e quatro pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (05) na GO-531, em trecho que passa por Catalão, no sudeste goiano.
O veículo seguia no sentido GO-330/BR-050 quando, ao fazer uma curva nas proximidades do trevo com a BR-050, o condutor perdeu o controle da direção. Em seguida, o automóvel capotou.
No local, os socorristas encontraram cinco ocupantes no carro. Um adolescente de 15 anos, que estava no banco traseiro, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
As outras quatro vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas a uma unidade hospitalar de Catalão.
Entre elas, apenas uma permaneceu internada para observação médica. As demais recusaram atendimento após avaliação inicial.
A Polícia Militar Rodoviária isolou a área e acionou a perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML), que ficou responsável pela remoção do corpo.
O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades competentes. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!