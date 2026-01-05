Adolescente morre e outras quatro pessoas ficam feridas após capotamento em Catalão

Motorista perdeu controle da direção enquanto fazia curva, fazendo com que carro saísse da pista

Augusto Araújo - 05 de janeiro de 2026

Carro ficou destruído após capotamento em Catalão. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito deixou uma vítima fatal e quatro pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (05) na GO-531, em trecho que passa por Catalão, no sudeste goiano.

O veículo seguia no sentido GO-330/BR-050 quando, ao fazer uma curva nas proximidades do trevo com a BR-050, o condutor perdeu o controle da direção. Em seguida, o automóvel capotou.

No local, os socorristas encontraram cinco ocupantes no carro. Um adolescente de 15 anos, que estava no banco traseiro, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

As outras quatro vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas a uma unidade hospitalar de Catalão.

Entre elas, apenas uma permaneceu internada para observação médica. As demais recusaram atendimento após avaliação inicial.

A Polícia Militar Rodoviária isolou a área e acionou a perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML), que ficou responsável pela remoção do corpo.

O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades competentes. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas.

