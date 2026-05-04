Governo de Goiás amplia rede de atendimento especializado a autistas pelo SUS

Rede pública oferece acompanhamento com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos

Pedro Pedro Ribeiro -
Governo de Goiás amplia rede de atendimento especializado a autistas pelo SUS
(Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Governo de Goiás ampliou a rede de atendimento especializado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), reforçando a oferta de acompanhamento multiprofissional em diversas regiões do estado.

A estrutura estadual conta com policlínicas, hospitais e centros de referência integrados para atendimento em áreas como reabilitação, saúde mental e neurodesenvolvimento.

Entre as principais unidades de referência está o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), que acompanha cerca de 200 crianças e adolescentes com autismo por meio de terapias voltadas ao desenvolvimento funcional, cognitivo e social.

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Outro destaque é o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-SOL), que oferece acompanhamento contínuo a crianças e adultos com TEA, incluindo terapias complementares voltadas à inclusão social e autonomia.

Também integra a rede o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Professor Jamil Issy (Cresm), responsável por aproximadamente 160 atendimentos mensais a pacientes com autismo.

No interior, as Policlínicas Estaduais de Formosa e São Luís de Montes Belos também oferecem atendimento multiprofissional descentralizado, ampliando o acesso da população a serviços especializados.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SESGO), a expansão busca garantir atendimento regionalizado, reduzindo deslocamentos e facilitando o acesso das famílias aos tratamentos.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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