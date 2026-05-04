Anápolis terá Dia Livre de Impostos com descontos de até 30% em produtos e serviços

Expectativa da organização é de que mais de 100 empresas participem da iniciativa

Natália Sezil - 04 de maio de 2026

Dia Livre de Impostos atinge empresas de vários ramos, como o de combustíveis. (Foto: Divulgação/CDL)

Moradores de Anápolis que buscam por descontos em produtos e serviços podem marcar na agenda: o próxima Dia Livre de Impostos acontece na cidade no dia 28 de maio.

A campanha, que tem alcance nacional, propõe vendas sem que a carga tributária seja repassada ao consumidor. Com isso, o desconto pode chegar a até 30% do valor final.

A iniciativa é organizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem, que espera alcançar pelo menos 100 empresas participantes. Isso porque a ação vem ganhando força: teve 50 adeptos em 2024 e mais de 60 em 2025.

Para a CDL, o Dia Livre de Impostos significa deixar de trabalhar apenas para pagar taxas e passar a gerar renda para si.

Para se ter noção, um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) apontou que 151 dias trabalhados em 2020 foram destinados unicamente à quitação de tributos.

Empresas interessadas em participar da iniciativa ainda podem se inscrever. O cadastro segue aberto até 25 de maio e deve ser feito pelo site do CDL Jovem Anápolis.

É por este mesmo portal que consumidores poderão conferir a lista, posteriormente, das companhias participantes e dos itens com desconto.

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