“Parte da nossa história”: restaurante lamenta morte de gerente querido por clientes em Goiânia

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Panela Mágica Goiânia
Osvaldo Araújo era gerente do restaurante Panela Mágica, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

O restaurante Panela Mágica, estabelecimento tradicional do Setor Marista, em Goiânia, anunciou pelas redes sociais o falecimento do gerente Osvaldo Araújo, aos 44 anos.

Conforme repercutido pelo Mais Goiás, o colaborador estava bastante debilitado após adquirir um quadro de pneumonia que evoluiu de forma grave.

No comunicado, o restaurante não poupou palavras para elogiar o trabalho realizado por Osvaldo.

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“Mais do que um colaborador, ele foi parte da nossa história. Sua dedicação, carinho com os clientes e alegria marcaram todos que conviveram com ele. Nos despedimos com saudade e gratidão por tudo o que representou para nossa equipe e clientes”, destacou a nota.

Nos comentários, diversos clientes e conhecidos do gerente também utilizaram o espaço para ressaltar a forma como ele os recebia no cotidiano.

“Quanta gentileza, cuidado e amor em cada gesto. Vamos sentir muita saudade do seu sorriso, do seu abraço e do seu carisma, que fazia eu me sentir em casa”, relembrou uma usuária.

Já outra disse: “Osvaldo sem dúvidas era uma dessas figuras, sempre tão alegre, vibrando por cada momento da nossa família, de domingo a domingo…Que Deus conforte a família e os amigos”

O velório do gerente é realizado na manhã desta terça-feira (05), entre as 9h e 11h, no Cemitério Jardim das Palmeiras. Em respeito à memória do Osvado, o restaurante anunciou que estará fechado nesta data.

Confira a seguir a nota completa do Panela Mágica:

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido Osvaldo.

Mais do que um colaborador, ele foi parte da nossa história. Sua dedicação, carinho com os clientes e alegria marcaram todos que conviveram com ele.

Nos despedimos com saudade e gratidão por tudo o que representou para nossa equipe e clientes.

Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Seguiremos honrando sua memória em nosso dia a dia.

Com carinho, Panela Mágica.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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