“Parte da nossa história”: restaurante lamenta morte de gerente querido por clientes em Goiânia
O restaurante Panela Mágica, estabelecimento tradicional do Setor Marista, em Goiânia, anunciou pelas redes sociais o falecimento do gerente Osvaldo Araújo, aos 44 anos.
Conforme repercutido pelo Mais Goiás, o colaborador estava bastante debilitado após adquirir um quadro de pneumonia que evoluiu de forma grave.
No comunicado, o restaurante não poupou palavras para elogiar o trabalho realizado por Osvaldo.
“Mais do que um colaborador, ele foi parte da nossa história. Sua dedicação, carinho com os clientes e alegria marcaram todos que conviveram com ele. Nos despedimos com saudade e gratidão por tudo o que representou para nossa equipe e clientes”, destacou a nota.
Nos comentários, diversos clientes e conhecidos do gerente também utilizaram o espaço para ressaltar a forma como ele os recebia no cotidiano.
“Quanta gentileza, cuidado e amor em cada gesto. Vamos sentir muita saudade do seu sorriso, do seu abraço e do seu carisma, que fazia eu me sentir em casa”, relembrou uma usuária.
Já outra disse: “Osvaldo sem dúvidas era uma dessas figuras, sempre tão alegre, vibrando por cada momento da nossa família, de domingo a domingo…Que Deus conforte a família e os amigos”
O velório do gerente é realizado na manhã desta terça-feira (05), entre as 9h e 11h, no Cemitério Jardim das Palmeiras. Em respeito à memória do Osvado, o restaurante anunciou que estará fechado nesta data.
Confira a seguir a nota completa do Panela Mágica:
É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido Osvaldo.
Mais do que um colaborador, ele foi parte da nossa história. Sua dedicação, carinho com os clientes e alegria marcaram todos que conviveram com ele.
Nos despedimos com saudade e gratidão por tudo o que representou para nossa equipe e clientes.
Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Seguiremos honrando sua memória em nosso dia a dia.
Com carinho, Panela Mágica.
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