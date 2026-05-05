Caminhada “Eu sou do bem, eu sou de Deus” terá grande mobilização pela paz em Anápolis
Programação contará com apresentações musicais e momento de integração ao fim da caminhada
Anápolis receberá no próximo dia 21 de maio mais uma edição da caminhada “Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus”, mobilização já tradicional no município e voltada à promoção da cultura de paz.
Neste ano, o tema escolhido para o evento é “Eu Sou da Paz”.
A concentração está marcada para as 18h, no Parque Ipiranga, na Avenida Professora Zenaide Roriz.
De lá, os participantes seguirão em caminhada até a Praça Dom Emanuel, onde haverá apresentações musicais e momento de integração entre os presentes.
A iniciativa é organizada pela Associação Cruzada pela Dignidade, em parceria com o Juizado da Infância e Juventude de Anápolis, além de contar com apoio de escolas estaduais, municipais e particulares.
Segundo a organização, a proposta é reunir famílias, estudantes, instituições religiosas, projetos sociais e comunidade em geral em uma manifestação pública de incentivo à paz, ao respeito e ao fortalecimento dos vínculos familiares.
O evento é gratuito e aberto à participação de toda a população.
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