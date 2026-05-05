Caminhada “Eu sou do bem, eu sou de Deus” terá grande mobilização pela paz em Anápolis

Programação contará com apresentações musicais e momento de integração ao fim da caminhada

Pedro Ribeiro - 05 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Anápolis receberá no próximo dia 21 de maio mais uma edição da caminhada “Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus”, mobilização já tradicional no município e voltada à promoção da cultura de paz.

Neste ano, o tema escolhido para o evento é “Eu Sou da Paz”.

A concentração está marcada para as 18h, no Parque Ipiranga, na Avenida Professora Zenaide Roriz.

De lá, os participantes seguirão em caminhada até a Praça Dom Emanuel, onde haverá apresentações musicais e momento de integração entre os presentes.

A iniciativa é organizada pela Associação Cruzada pela Dignidade, em parceria com o Juizado da Infância e Juventude de Anápolis, além de contar com apoio de escolas estaduais, municipais e particulares.

Segundo a organização, a proposta é reunir famílias, estudantes, instituições religiosas, projetos sociais e comunidade em geral em uma manifestação pública de incentivo à paz, ao respeito e ao fortalecimento dos vínculos familiares.

O evento é gratuito e aberto à participação de toda a população.

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