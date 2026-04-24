Não é leite, nem manteiga: o truque para deixar o purê de batata mais cremoso

Profissionais da gastronomia revelam o método que dispensa ingredientes caros para garantir maciez total

Magno Oliver - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Youtube)

A busca pela textura aveludada do purê de batata, digna de restaurantes famosos, costuma levar cozinheiros domésticos ao uso excessivo de derivados lácteos e outros ingredientes.

No entanto, os chefs de cozinha contemporânea têm defendido um método que prioriza a química natural do próprio tubérculo: o uso da água do cozimento rica em amido.

Esta técnica, documentada por gastrônomos que estudam a ciência dos alimentos, baseia-se na emulsificação. Ao contrário do leite, que dilui o sabor, a água residual quente atua como um agente aglutinante.

Quando integrada à batata amassada, ela cria uma suspensão coloidal que resulta em uma textura sedosa e brilhante, preservando a identidade sensorial do vegetal, conforme apontam diretrizes de aproveitamento integral de alimentos defendidas pela Embrapa e por nutricionistas focados em dietas restritivas.

O passo a passo da emulsão perfeita

Para aplicar o truque, o processo começa na escolha da batata, preferencialmente a do tipo Asterix, devido ao alto teor de amido seco. As batatas devem ser cozidas em água com sal até ficarem macias.

O diferencial ocorre antes de escorrer: reserva-se cerca de uma xícara do líquido turvo da fervura. Após amassar as batatas ainda quentes (preferencialmente com um espremedor manual para evitar a quebra excessiva das moléculas de amido, o que deixaria a mistura “elástica”), deve-se adicionar o líquido reservado gradualmente.

O segredo está em bater a mistura vigorosamente com um batedor de arame (fouet). Esse movimento incorpora ar e emulsifica o amido liberado na água com a polpa do tubérculo, gerando uma leveza aerada sem a necessidade de gorduras saturadas ou proteínas externas.

Por que a técnica funciona e é tendência

A ciência por trás desse fenômeno é a gelatinização do amido. Durante o cozimento, os grânulos de amido incham e liberam amilopectina na água. Ao reintroduzir esse líquido no purê, você está adicionando um espessante natural que se liga perfeitamente às células da batata.

Essa abordagem “vegana por natureza” tem ganhado espaço não apenas pela economia, mas pela pureza do paladar.

Purês feitos com a própria água de cocção apresentam uma “nota limpa” de batata, sendo mais saudáveis por reduzirem o valor calórico final do prato. É uma atualização direta na cadeia de preparo que une sustentabilidade, técnica clássica e saúde à mesa.

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