Saiba quais motocicletas não precisam mais pagar IPVA em Goiás

Beneficiadas entraram na isenção fiscal do imposto desde o 1º de janeiro

Paulo Roberto Belém - 06 de janeiro de 2026

IPVA ganhou isenção de pagamento em 2026 (Foto: Divulgação)

Boa notícia para os motociclistas goianos, que já estão tendo isenção fiscal do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), desde 1º de janeiro. Mas, calma. Nem todos se enquadram.

O Governo de Goiás informou que a partir da data, motocicletas, ciclomotores, triciclos e motonetas de até 150 cilindradas e com seis anos ou mais de uso passaram a deixar de pagar IPVA em Goiás.

Segundo a Secretaria de Economia, pasta que gere a receita estadual, o benefício vai alcançar cerca de 264 mil veículos fabricados entre 2012 e 2020.

Isenções de outros veículos

De acordo com o Governo, as demais isenções já vigentes serão mantidas, como para veículos com 15 anos ou mais, transporte escolar, táxi, mototáxi, pessoas com deficiência e veículos novos adquiridos no Estado.

A pasta da Economia informou que qualquer dúvida sobre IPVA pode ser consultada no site da Secretaria, clicando aqui, ou com a assistente virtual “Alice”, no WhatsApp: (62) 99427-9777.

