Anvisa determina suspensão imediata de fórmulas infantis da Nestlé por risco de contaminação

Medida preventiva atinge lotes específicos após identificação de toxina bacteriana e envolve recall internacional

Pedro Ribeiro - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma medida preventiva adotada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) levou à suspensão imediata de alguns lotes de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil. A decisão, publicada nesta quarta-feira (7) no Diário Oficial da União, busca evitar riscos à saúde de bebês após a identificação de possível contaminação por uma toxina bacteriana.

A resolução proíbe a comercialização, distribuição e o uso de lotes específicos das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino. A ação tem caráter cautelar e faz parte de um recall que também envolve outros países.

Segundo a Anvisa, a medida foi adotada após a detecção do risco de presença de cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A ingestão de alimentos contaminados pode causar sintomas como vômitos persistentes, diarreia e letargia, quadro caracterizado por sonolência excessiva, lentidão nos movimentos e dificuldade de reação.

A agência reforça que a proibição se aplica apenas a lotes específicos, não afetando toda a linha de produtos das marcas citadas.

Os lotes são:

Recall foi ampliado para outros países

Em comunicado oficial, a Nestlé informou que iniciou um recolhimento voluntário no Brasil e em outros mercados. A toxina foi identificada em produtos ligados a uma fábrica localizada na Holanda, associada a um ingrediente fornecido por um fornecedor global terceirizado de óleos.

A partir dessa constatação, a empresa decidiu ampliar o recall de forma internacional, em cooperação com autoridades sanitárias de diferentes países.

Orientações para pais e responsáveis

A Anvisa e a Nestlé orientam que pais e responsáveis adotem algumas medidas de precaução:

– Conferir o número do lote impresso na embalagem das fórmulas infantis;

– Não utilizar o produto caso ele pertença aos lotes recolhidos;

– Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Nestlé para troca ou devolução;

– Procurar atendimento médico caso a criança apresente sintomas como vômitos, diarreia ou sonolência excessiva, levando a embalagem do produto, se possível.

Empresa promete reembolso integral

A Nestlé informou que, até o momento, não há registro de casos confirmados de reações adversas relacionados aos produtos incluídos no recall em nenhuma parte do mundo. A empresa garantiu reembolso integral aos consumidores que possuírem itens dos lotes afetados e reforçou que a devolução será feita sem custos.

Em nota, a fabricante afirmou que a investigação interna identificou uma falha em um ingrediente fornecido por terceiros e que os protocolos de controle de qualidade foram reforçados para evitar novos episódios.

Outros produtos também foram suspensos

Além das fórmulas infantis, a Anvisa também determinou nesta semana o recolhimento de quatro lotes de panetones da marca D’Viez, após a identificação de contaminação por fungos. Produtos alimentícios que utilizavam cogumelos sem autorização para uso no Brasil também foram suspensos.

