Entregador vítima de racismo em Anápolis relata apoio e depoimentos à polícia: “delegado viu o vídeo antes de eu mostrar”

Comoção nas redes sociais chegou a dividir opiniões também, com uma minoria apontando que era necessário haver um entendimento do contexto anterior ao ocorrido

Samuel Leão - 07 de janeiro de 2026

Entregador falou sobre o caso em entrevista ao Portal 6. (Foto: Portal 6/ Reprodução)

Vítima de racismo por parte de um motorista idoso, identificado como Paulo Januário Gonçalves, de 83 anos, o entregador Jean Carlos, de 31 anos, revelou ter recebido apoio da população, de colegas e até da polícia após o ocorrido. Todavia, alguns internautas ainda buscaram formas de “justificar” o ocorrido.

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, nesta quarta-feira (07), o motociclista relembrou os traumáticos momentos vivenciados na segunda-feira (07) e revelou quais providências tomou.

“Muitas pessoas entraram em contato comigo para ficar do meu lado e me apoiar nessa situação. Ninguém quer passar por isso. A própria delegacia específica desses casos entrou em contato comigo. Eu compareci e dei um novo depoimento lá, explicando como foi tudo, desde o começo. O delegado falou que viu o vídeo nas redes sociais antes de eu mostrar para ele”, expressou.

Além da comoção nas redes sociais, com diversos colegas e cidadãos em geral expressando apoio a ele e repúdio ao idoso, Jean contou ter tido um bom atendimento por parte das forças policiais.

“O delegado falou que eu posso ficar tranquilo nessa questão porque a polícia vai correr atrás, e vai fazer Justiça. Também já estou com um advogado acompanhando o caso, vamos agir do jeito certo”, complementou.

Alguns “contrários”

Apesar da clara agressão sofrida por Jean, alguns internautas optaram por dar o “benefício da dúvida” ao motorista responsável pelos gestos racistas. Em comentários nas redes sociais, muitas pessoas, inclusive advogados, chegaram a afirmar que era necessário saber o contexto anterior do vídeo antes de julgar o ocorrido.

“Tem comentários, nas redes sociais, falando que tem que mostrar desde o começo. Eu vou procurar esses vídeos, porque na Avenida tem muitas câmeras, eu vou pegar essas imagens para mostrar o ocorrido certinho, desde o começo do acontecido”, expressou.

Relembrando o ocorrido, ele novamente contou que o idoso o fechou no trânsito, chegando a jogar o carro contra ele. Ao gesticular para o condutor do Hb20, ele recebeu em troca sinais de arma, em uma forma de ameaça. Assustado, foi nesse momento que Jean decidiu filmar a situação, como uma forma de se resguardar.

“Independente de como começou a discussão, ele não podia ter desferido aquelas palavras contra mim. Ele já tinha me ameaçado de dentro do carro, com os vidros fechados, fazendo sinal de arma para mim. Como que eu ia discutir com um cara que já tinha me ameaçado, de dentro do carro, com aquela brutalidade?”

Pediu calma

Entre os entregadores e motociclistas, rapidamente uma enxurrada de mensagens foi enviada e Jean contou ter sido adicionado em novos grupos de WhatsApp. Por lá, foram várias as propostas, mas ainda assim ele conseguiu se conter e pediu calma.

“Eles estão ao meu favor, graças a Deus. Muita gente veio atrás de mim falando para irmos lá resolver, ir atrás dele, mas eu disse que não. Nós vamos resolver na Justiça, porque a gente fazer o mau para ele não vai adiantar de nada, e eu ainda vou ficar como errado”, explicou.

Portanto, o tradicional “buzinaço”, organizado por motociclistas para defender um de seus iguais em situações do tipo foi desmobilizado pela própria vítima, enxergando na ação uma possível forma de perder a razão. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil (PC).

