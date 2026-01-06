Entregador desabafa sobre racismo sofrido em pleno trânsito de Anápolis: “preto seboso”

Ataques foram filmados e encaminhados para a Polícia Civil, que irá investigar o caso

Samuel Leão - 06 de janeiro de 2026

Episódio de racismo aconteceu no bairro Jundiaí, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, que atua como entregador, foi alvo de ofensas racistas em pleno trânsito de Anápolis, na tarde desta segunda-feira (05) no Jundiaí. Na ocasião, ele conseguiu gravar um vídeo e registrou todo o ocorrido.

Ao Portal 6, Jean Carlos, de 31 anos, contou a dinâmica do ocorrido e expressou o nervosismo que vivenciou na ocasião.

“Eu sou entregador, aqui em Anápolis, e eu tinha acabado de pegar uma entrega ali naquela avenida, para fazer uma entrega no Centro de Anápolis. Eu tava vindo pela rua Pinheiro Chagas e, no encontro com a Minas Gerais, o sinaleiro fechou”, explicou.

Foi nesse momento que ele encontrou o senhor, aparentemente já idoso, que viria a atacá-lo. Ao passar à direita dos carros que estavam parados no sinal, assim como outros motociclistas, ele levou uma “fechada” do HB20, dirigido pelo autor dos ataques, que saiu de uma pista para a outra de uma só vez.

“Eu buzinei atrás dele e, na hora que eu buzinei, ele começou a me fechar. Quando eu passei do lado dele ele fez sinal de arma de dentro do carro com o vidro fechado. No que parei no sinaleiro, ele veio e parou do meu lado e começou a falar ‘eu sou o cara’, e aí comecei a gravar”, complementou.

Foi a partir daí que a situação escalou ainda mais, quando o homem abriu o vidro, tentou tomar o celular e começou a xingar o motociclista.

“Você não me acha não. Você é um preto seboso, seboso. É negro, seboso, filho de um p*ta. Você é o quê?!”, proferiu o motorista, atacando o trabalhador com ofensas racistas.

“Eu fiquei muito nervoso na hora, fiquei sem reação, não sabia o que fazer. Eu fui fazer a entrega no Centro e depois fui direto na delegacia”, contou Jean.

Ele ainda revelou que muitos motociclistas queriam fazer o famoso “buzinaço” na porta do autor das agressões verbais, mas diz tê-los convencido a aguardar a resolução do problema pelas vias legais.

O caso foi registrado como injúria racial e será investigado pela Polícia Civil (PC).

ABSURDO 🚔 Entregador desabafa sobre racismo sofrido em pleno trânsito de Anápolis: “preto seboso” Leia: pic.twitter.com/mv59oHSrHK — Portal 6 (@portal6noticias) January 6, 2026

