Governo decidiu mudar as férias escolares para fevereiro a partir de 2027 neste país
Decisão altera o calendário educacional e gera curiosidade ao levantar dúvidas sobre possíveis reflexos em outros países
Mudanças no calendário escolar costumam provocar impacto direto na rotina das famílias e também na economia de regiões que dependem do turismo sazonal.
Por isso, uma decisão recente anunciada por um governo estrangeiro passou a chamar atenção nas redes sociais e levantou questionamentos sobre possíveis efeitos fora de suas fronteiras.
A medida prevê a alteração do período tradicional de férias escolares, com a transferência do recesso para o mês de fevereiro a partir de 2027.
Apesar da repercussão e das dúvidas geradas, a mudança não envolve o Brasil.
O país que decidiu ajustar o calendário é a Áustria, onde o governo definiu a alteração para alguns estados, como Tirol, Vorarlberg e Salzburgo.
Nessas regiões, as férias de meio de semestre, conhecidas como Semesterferien, passarão a ocorrer na terceira semana de fevereiro.
O principal objetivo da mudança é reduzir a superlotação em estradas, hotéis e estações de esqui durante o período de maior fluxo no inverno europeu.
Autoridades avaliam que o novo calendário permitirá uma distribuição mais equilibrada do turismo, diminuindo transtornos para moradores e melhorando a experiência dos visitantes.
No Brasil, o calendário escolar segue sem qualquer alteração, com datas definidas por estados e municípios, conforme a legislação educacional vigente.
