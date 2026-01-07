Governo decidiu mudar as férias escolares para fevereiro a partir de 2027 neste país

Decisão altera o calendário educacional e gera curiosidade ao levantar dúvidas sobre possíveis reflexos em outros países

Gabriel Yuri Souto - 07 de janeiro de 2026

Mudança no calendário escolar gera debate, e afeta férias estudantil para fevereiro (Foto: Reprodução/ Pexels)

Mudanças no calendário escolar costumam provocar impacto direto na rotina das famílias e também na economia de regiões que dependem do turismo sazonal.

Por isso, uma decisão recente anunciada por um governo estrangeiro passou a chamar atenção nas redes sociais e levantou questionamentos sobre possíveis efeitos fora de suas fronteiras.

A medida prevê a alteração do período tradicional de férias escolares, com a transferência do recesso para o mês de fevereiro a partir de 2027.

Apesar da repercussão e das dúvidas geradas, a mudança não envolve o Brasil.

O país que decidiu ajustar o calendário é a Áustria, onde o governo definiu a alteração para alguns estados, como Tirol, Vorarlberg e Salzburgo.

Nessas regiões, as férias de meio de semestre, conhecidas como Semesterferien, passarão a ocorrer na terceira semana de fevereiro.

O principal objetivo da mudança é reduzir a superlotação em estradas, hotéis e estações de esqui durante o período de maior fluxo no inverno europeu.

Autoridades avaliam que o novo calendário permitirá uma distribuição mais equilibrada do turismo, diminuindo transtornos para moradores e melhorando a experiência dos visitantes.

No Brasil, o calendário escolar segue sem qualquer alteração, com datas definidas por estados e municípios, conforme a legislação educacional vigente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!