Motivo inusitado faz mulher acumular quase R$ 900 mil em multas

Multas diárias se acumularam por meses e bloquearam a venda do imóvel

Isabella Valverde - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Racool_studio/Freepik)

Um detalhe aparentemente banal na entrada de uma casa acabou gerando uma dívida próxima de R$ 900 mil. Uma moradora da Flórida, nos Estados Unidos, acumulou multas milionárias após ser autuada repetidas vezes por estacionar veículos na própria garagem com parte dos pneus sobre a grama, situação considerada irregular pelas regras municipais.

As penalidades foram aplicadas pela prefeitura de Lantana, no condado de Palm Beach, com base em normas locais de estacionamento.

Fiscais constataram que quatro veículos ocupavam a entrada da residência e que a garagem era alguns centímetros mais estreita do que o exigido, fazendo com que duas rodas avançassem sobre a área gramada, o que foi classificado como dano ao solo.

A infração passou a gerar multas diárias que chegaram a US$ 250, cerca de R$ 1.350, e se estenderam por meses, mesmo sem representar risco à segurança viária. Com o acúmulo das cobranças, a dívida ultrapassou US$ 165 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 891 mil, considerando a cotação do dólar.

O valor final ainda aumentou com outras autuações, incluindo multas por uma cerca danificada por uma tempestade e por rachaduras no pavimento da garagem.

A proprietária, Sandy Martinez, tentou reverter as penalidades na Justiça, alegando que as sanções eram desproporcionais e violavam a Constituição da Flórida. No entanto, a Suprema Corte do estado se recusou a analisar o recurso, mantendo as decisões anteriores e encerrando a disputa judicial.

Apesar de a legislação da Flórida proteger a residência principal contra execução, as multas tiveram um impacto direto na vida financeira da moradora.

O imóvel não pode ser vendido nem refinanciado enquanto as pendências não forem resolvidas, o que, na prática, bloqueou qualquer alternativa para quitar a dívida. “O estrago já está feito. Não consigo vender, não consigo refinanciar”, relatou durante o processo.

O caso chamou atenção pelo valor acumulado a partir de uma infração considerada mínima e serve de alerta para moradores de bairros residenciais, especialmente famílias com mais de um veículo, já que multas diárias podem transformar situações simples em dívidas próximas de R$ 1 milhão.

