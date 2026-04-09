Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu após temporal no Lago das Brisas

Vítima tentou nadar até a margem, mas submergiu após estrutura virar durante forte chuva

Gustavo de Souza - 09 de abril de 2026

Donizete Gonçalves estava desaparecido. (Imagem: Reprodução/Redes sociais)

O Corpo de Bombeiros localizou, nesta quinta-feira (09), o corpo de um homem, de 54 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de terça-feira (07), após um incidente no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no Sul de Goiás.

A vítima desapareceu após um temporal atingir a região da Rampa da Balsa, no Corumbazul, e virar uma estrutura flutuante utilizada para pesca e lazer.

Segundo os bombeiros, três pessoas estavam no tablado no momento do acidente e foram lançadas na água. Duas conseguiram se segurar na estrutura e foram resgatadas pelas equipes de socorro.

Após o resgate, os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Municipal de Buriti Alegre para avaliação médica.

O terceiro ocupante tentou nadar até a margem, mas submergiu e passou a ser considerado desaparecido.

As buscas contaram com apoio da Marinha do Brasil e enfrentaram dificuldades como baixa visibilidade, presença de vegetação submersa e incerteza sobre o ponto exato do desaparecimento.

O corpo foi encontrado na superfície, próximo às margens do lago. Após a retirada, a vítima foi levada até a rampa da balsa e ficou sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML).

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