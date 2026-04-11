Menina que reuniu provas após sofrer abusos do tio por dois anos em Anápolis recebe apoio da delegada Aline Lopes

Criança recebeu doações como roupas, brinquedos, alimentos e itens de higiene em ação da DPCA

Pedro Ribeiro - 11 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais/@delegada_alinelopes)

Uma ação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis ganhou repercussão não apenas pelo trabalho investigativo, mas também por um gesto de acolhimento.

O caso envolve uma criança, de 7 anos, que foi vítima de abusos ao longo de dois anos, praticados pelo próprio tio.

Durante esse período, a menina também sofria com ameaças e chegou a ser desacreditada por familiares quando relatou o que estava acontecendo.

Apesar disso, a menina demonstrou coragem ao juntar evidências para provar que estava dizendo a verdade, o que foi fundamental para a prisão do homem.

Após a conclusão do inquérito, os policiais decidiram realizar uma ação de apoio e solidariedade à criança.

Sensibilizados com a situação, organizaram uma mobilização para arrecadar doações, incluindo roupas, brinquedos, alimentos e itens de higiene.

A entrega foi feita pessoalmente pela delegada responsável pelo caso, Aline Lopes, acompanhada da equipe, que esteve com a criança para oferecer apoio e acolhimento neste momento delicado.

A iniciativa surgiu após o contato com a vítima durante o atendimento, quando a equipe identificou a necessidade de suporte e incentivo.

Além da assistência material, o gesto teve como objetivo reforçar o acolhimento e mostrar que a criança não está sozinha diante do ocorrido.

A delegada Aline também compartilhou uma mensagem nas redes sociais direcionada à menina, na qual destacou a coragem demonstrada por ela e reforçou palavras de incentivo para o futuro.

Na publicação, a delegada afirmou que a criança é “muito forte” e que poderá realizar o sonho de se tornar médica, além de ressaltar que há muitas pessoas torcendo por ela.

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