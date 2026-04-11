Entrada gratuita na Pecuária de Goiânia 2026; saiba como retirar ingressos para os shows

Evento terá shows de Alok, Ana Castela, Simone Mendes e Raça Negra ao longo da programação

Pedro Ribeiro - 11 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

A retirada de ingressos para a Pecuária de Goiânia 2026 começou neste sábado (11), a partir das 12h, pela internet.

O evento será realizado entre os dias 14 e 24 de maio, no Parque de Exposições da capital, e mantém o formato de entrada gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Os ingressos são totalmente digitais e devem ser emitidos por meio do site ou aplicativo Meu Bilhete.

Para garantir o acesso, o visitante precisa realizar cadastro com CPF, dados pessoais e reconhecimento facial.

Cada pessoa poderá retirar apenas um ingresso por dia de evento.

A entrada no local será feita por meio de leitores faciais instalados nas portarias, o que dispensa a apresentação de bilhetes físicos.

Menores de idade também precisam de cadastro. Crianças com menos de 12 anos estão dispensadas do reconhecimento facial, desde que estejam acompanhadas pelos responsáveis.

A programação conta com grandes atrações, como Simone Mendes, Matheus e Kauan, Alok, Ana Castela, Lauana Prado e Raça Negra, além de shows voltados ao público infantil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!