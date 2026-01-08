Eletricista faz alerta para você que usa extensão elétrica em casa: desligue agora

Hábito comum pode provocar superaquecimento do cabo, curto-circuito e até incêndio, alertam especialistas em segurança elétrica

Gabriel Yuri Souto - 08 de janeiro de 2026

Um detalhe simples no uso da extensão pode evitar aquecimento excessivo e reduzir riscos dentro de casa (Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Usar extensões elétricas é algo comum na maioria das casas. No entanto, um detalhe aparentemente inofensivo pode transformar esse hábito em um risco sério à segurança: manter o fio enrolado enquanto a extensão está ligada à tomada.

Quando a eletricidade passa pelo cabo, ocorre geração de calor. Se o fio estiver totalmente esticado, esse calor se dissipa naturalmente no ambiente.

O problema surge quando o excesso de cabo permanece enrolado, impedindo a liberação do calor e provocando um rápido aumento de temperatura.

Nesse cenário, o próprio cabo passa a funcionar como um aquecedor. O revestimento de plástico pode amolecer, derreter e expor os fios internos, o que eleva o risco de curto-circuito e incêndio, especialmente se houver poeira, tapetes ou móveis próximos.

O perigo se torna ainda maior quando a extensão é utilizada com aparelhos que exigem alta potência, como aquecedores, ferros de passar roupa, aspiradores ou equipamentos térmicos.

Nesses casos, o superaquecimento pode acontecer em poucos minutos, muitas vezes sem que o morador perceba, já que o cabo costuma ficar escondido atrás de móveis.

Especialistas em segurança elétrica orientam que toda extensão deve ser utilizada totalmente desenrolada, mesmo que apenas uma parte do fio seja necessária para alcançar a tomada. A circulação de ar ao redor do cabo é essencial para evitar o acúmulo de calor.

Outro sinal de alerta é a sensação de calor ao tocar o fio. Caso isso aconteça, a recomendação é desligar imediatamente a extensão da tomada e substituí-la por um modelo adequado à potência do equipamento utilizado.

Como medida preventiva, a orientação é revisar periodicamente as extensões espalhadas pela casa, especialmente em locais como salas, escritórios e áreas próximas a equipamentos elétricos mais potentes.

