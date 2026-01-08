Jovem é presa em Anápolis após agredir mãe e irmã, além de colocar sobrinha de 4 anos em risco

Polícia Militar precisou ser acionada para conter suspeita, que aparentava estar sob efeito de álcool e outras substâncias

Da Redação - 08 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 23 anos, foi presa no Jardim Esperança, em Anápolis, após denúncias de que ela teria agredido a mãe e a irmã, além de colocar a sobrinha de 04 anos em risco.

Tudo isso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (08). Conforme o relato de testemunhas, a suspeita teria chegado à residência com comportamento alterado, aparentemente sob efeito de álcool ou outras substâncias.

Pouco depois, passou a agredir fisicamente a própria mãe, com puxões de cabelo. Ao presenciarem a situação, outra familiar e um homem que estava no local intervieram para separar as agressões.

Durante a confusão, a autora também teria agredido a irmã, de 21 anos, causando ferimentos na região da boca e proferido ofensas como “put*s” e “vagabundas”.

Após as agressões, a jovem ainda teria pego a sobrinha, de apenas 04 anos, e saiu com ela para a rua, colocando a integridade física do menor em risco.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar, teria encontrado a criança descalça, exposta ao frio da madrugada, enquanto a autora mantinha comportamento agressivo.

Com a chegada da guarnição, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Central de Flagrantes de Anápolis.

A criança não apresentava lesões aparentes e permaneceu na residência sob os cuidados de um familiar. O Conselho Tutelar foi informado sobre o caso.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e injúria, e o caso segue sob apuração da Polícia Civil (PC).

