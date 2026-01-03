Polícia é acionada no Calixtópolis, em Anápolis, após jovem agredir e ameaçar matar mãe, padrasto e irmãs

PM esteve no local, mas quando conseguiu entrar no imóvel, suspeito já tinha empreendido fuga

Davi Galvão - 03 de janeiro de 2026

Suspeito utilizou uma faca e uma marreta para ameaçar a família. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de apenas 20 anos, causou cenas de terror no bairro Calixtópolis, em Anápolis, na manhã deste sábado (03), após ter ameaçado matar o padrasto e a mãe além de ter mantido as irmãs dentro de casa. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas o suspeito conseguiu fugir.

Ao chegar ao local, as equipes da PM encontraram os ânimos exaltados e tentaram negociar a abertura do portão, mas houve resistência.

Uma das irmãs, que estava no interior, passou a agir de forma agressiva, dirigindo ofensas aos policiais e se recusando a permitir a entrada das viaturas, dizendo que eles não iriam prender o irmão.

Com autorização da mãe e após um amigo da família quebrar a fechadura do portão, as equipes conseguiram entrar no imóvel. No entanto, o suspeito já havia fugido pelos fundos da residência e não foi localizado.

Segundo as autoridades, o suspeito quebrou objetos da casa, fez ameaças de morte contra a mãe, as irmãs e o padrasto, afirmando que iria matar todos.

O padrasto relatou aos policiais que foi inclusive agredido com um golpe de marreta e que as ameaças seriam recorrentes, especialmente quando ele utilizava drogas. O suspeito também teria utilizado uma faca durante a confusão.

O caso foi devidamente registrado e será investigado pela Polícia Civil (PC).

