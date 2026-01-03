Polícia é acionada no Calixtópolis, em Anápolis, após jovem agredir e ameaçar matar mãe, padrasto e irmãs
PM esteve no local, mas quando conseguiu entrar no imóvel, suspeito já tinha empreendido fuga
Um jovem, de apenas 20 anos, causou cenas de terror no bairro Calixtópolis, em Anápolis, na manhã deste sábado (03), após ter ameaçado matar o padrasto e a mãe além de ter mantido as irmãs dentro de casa. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas o suspeito conseguiu fugir.
Ao chegar ao local, as equipes da PM encontraram os ânimos exaltados e tentaram negociar a abertura do portão, mas houve resistência.
Uma das irmãs, que estava no interior, passou a agir de forma agressiva, dirigindo ofensas aos policiais e se recusando a permitir a entrada das viaturas, dizendo que eles não iriam prender o irmão.
Com autorização da mãe e após um amigo da família quebrar a fechadura do portão, as equipes conseguiram entrar no imóvel. No entanto, o suspeito já havia fugido pelos fundos da residência e não foi localizado.
Segundo as autoridades, o suspeito quebrou objetos da casa, fez ameaças de morte contra a mãe, as irmãs e o padrasto, afirmando que iria matar todos.
O padrasto relatou aos policiais que foi inclusive agredido com um golpe de marreta e que as ameaças seriam recorrentes, especialmente quando ele utilizava drogas. O suspeito também teria utilizado uma faca durante a confusão.
O caso foi devidamente registrado e será investigado pela Polícia Civil (PC).
