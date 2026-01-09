Escondida no interior do Brasil, cidade abriga a maior fábrica da Coca-Cola do mundo

Pouca gente imagina, mas longe dos grandes centros industriais globais existe uma engrenagem gigantesca que ajuda a mover uma das marcas mais conhecidas do planeta.

No interior de São Paulo, uma cidade estratégica abriga a maior fábrica da Coca-Cola do mundo em volume de produção — uma operação que funciona quase como uma cidade própria, movida por tecnologia, logística precisa e escala impressionante.

Instalada em Jundiaí, a unidade ocupa uma área equivalente a dezenas de campos de futebol e emprega mais de mil pessoas. Em um único ano, a planta já foi capaz de produzir cerca de 1,7 bilhão de litros de bebidas, abastecendo não apenas a capital paulista e grande parte do estado, mas também regiões de Minas Gerais.

Nos últimos anos, a estrutura ganhou um reforço decisivo com a implantação de um armazém vertical de grandes proporções.

Com dezenas de metros de altura e profundidade, o espaço consegue armazenar o equivalente a vários dias de produção contínua, o que reduz gargalos, acelera entregas e torna a distribuição mais eficiente em uma das regiões mais populosas do país.

Mas o tamanho não é o único diferencial. A fábrica opera com alto nível de automação, linhas de envase em ritmo acelerado e sistemas que monitoram qualidade e logística em tempo real.

Cada etapa do processo é pensada para garantir padronização, agilidade e redução de desperdícios, mantendo os padrões globais exigidos pela marca.

Outro pilar da operação está nas práticas ambientais. A unidade segue diretrizes internacionais da Coca-Cola voltadas à sustentabilidade, com ações focadas na economia de água, reaproveitamento de resíduos e diminuição das emissões de carbono.

A combinação entre escala industrial e responsabilidade ambiental reforça o papel estratégico da planta brasileira.

Mais do que um polo de produção, a fábrica de Jundiaí representa a aposta de longo prazo da Coca-Cola no Brasil.

Com investimentos constantes em infraestrutura e inovação, o local se consolidou como um dos principais centros operacionais da empresa no mundo, conectando desenvolvimento regional a uma cadeia de consumo que alcança milhões de pessoas diariamente.

