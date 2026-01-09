Homem é preso após Polícia Civil encontrar cachorro em estado de desnutrição e outro morto em Iporá
Animal sobrevivente apresentava sinais claros de desnutrição, abandono e saúde extremamente debilitada
Uma denúncia de maus-tratos levou a Polícia Civil (PC) a descobrir uma verdadeira cena de horror em uma propriedade na zona rural de Iporá, nesta quinta-feira (08). O caso, que choca pela crueldade, terminou com a prisão em flagrante de um homem e a constatação de que um animal não resistiu à violência.
Agentes se deslocaram até o endereço indicado para averiguar uma denúncia. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com um cenário desolador: um cachorro estava amarrado e acorrentado com um cadeado, o que impedia qualquer possibilidade de locomoção.
O animal sobrevivente apresentava sinais claros de desnutrição, abandono e saúde extremamente debilitada. No entanto, a situação era ainda mais grave.
Durante a inspeção no ambiente, a equipe policial confirmou que um segundo cachorro já estava morto. O animal teria sido assassinado por meio de agressões brutais com um objeto pesado, possivelmente um tronco.
Diante dos crimes e do estado em que os animais foram encontrados, o responsável foi preso em flagrante e terá que responder por maus-tratos.
O animal resgatado deve receber atendimento veterinário para tentar reverter o quadro de desnutrição.
