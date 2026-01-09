Homem é preso após Polícia Civil encontrar cachorro em estado de desnutrição e outro morto em Iporá

Animal sobrevivente apresentava sinais claros de desnutrição, abandono e saúde extremamente debilitada

Samuel Leão - 09 de janeiro de 2026

Maus-tratos foram registrados em Iporá. (Foto: Divulgação/PC)

Uma denúncia de maus-tratos levou a Polícia Civil (PC) a descobrir uma verdadeira cena de horror em uma propriedade na zona rural de Iporá, nesta quinta-feira (08). O caso, que choca pela crueldade, terminou com a prisão em flagrante de um homem e a constatação de que um animal não resistiu à violência.

Agentes se deslocaram até o endereço indicado para averiguar uma denúncia. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com um cenário desolador: um cachorro estava amarrado e acorrentado com um cadeado, o que impedia qualquer possibilidade de locomoção.

O animal sobrevivente apresentava sinais claros de desnutrição, abandono e saúde extremamente debilitada. No entanto, a situação era ainda mais grave.

Durante a inspeção no ambiente, a equipe policial confirmou que um segundo cachorro já estava morto. O animal teria sido assassinado por meio de agressões brutais com um objeto pesado, possivelmente um tronco.

Diante dos crimes e do estado em que os animais foram encontrados, o responsável foi preso em flagrante e terá que responder por maus-tratos.

O animal resgatado deve receber atendimento veterinário para tentar reverter o quadro de desnutrição.

