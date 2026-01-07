Dono de supermercado é preso em Aparecida de Goiânia após vídeo flagrar ratos andando sobre pães

Ação da Polícia Civil com Vigilância Sanitária constatou infestação ativa de roedores, situação considerada de risco extremo à saúde pública

Augusto Araújo - 07 de janeiro de 2026

Vídeo flagrou rato andando sobre pães; dono do supermercado foi preso. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC), em ação conjunta com a Vigilância Sanitária, prendeu em flagrante o proprietário de um supermercado localizado no Setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia, após a constatação de graves irregularidades sanitárias.

A fiscalização teve início depois que um vídeo passou a circular nas redes sociais, mostrando um rato andando sobre pães expostos para venda dentro do supermercado.

Durante a diligência, os agentes confirmaram a veracidade das imagens e constataram infestação ativa de roedores, situação considerada de risco extremo à saúde pública.

No local, foram identificadas ao menos quatro situações distintas de insalubridade. Entre elas, a apreensão de mais de 40 unidades de leite com o prazo de validade vencido, algumas armazenadas em meio a fezes de roedores.

Também foram encontrados produtos alimentícios violados, com sinais evidentes de roedura, além de fezes de rato em áreas de estoque e armazenamento de alimentos.

A fiscalização ainda constatou a manutenção de alimentos impróprios para consumo em ambiente contaminado e sem qualquer controle sanitário, o que agravou o quadro de irregularidades.

Diante dos fatos, o empresário — que também é dono de uma rede de supermercados — foi autuado e preso em flagrante pelos crimes contra as relações de consumo, por manter e expor mercadorias impróprias ao consumo, além de descumprimento de medida sanitária preventiva.

A Vigilância Sanitária realizou as autuações administrativas, determinou o descarte imediato dos produtos apreendidos e adotou as medidas sanitárias cabíveis para eliminar os riscos à população.

REVOLTANTE 🐀 Dono de supermercado é preso em Aparecida de Goiânia após vídeo flagrar ratos andando sobre pães Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/Ss7pmzlAnM — Portal 6 (@portal6noticias) January 7, 2026

