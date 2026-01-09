Na cidade mais próspera do Brasil, trabalhadores comuns recebem cerca de R$ 7 mil por mês

Entenda os fatores que colocam esse município mineiro no topo da economia brasileira

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Viver em uma cidade que oferece salários bem acima da média nacional é o sonho de muitos brasileiros que buscam estabilidade e qualidade de vida.

Imagine morar em um local onde a renda mensal do trabalho principal gira em torno de R$ 7 mil, permitindo um planejamento financeiro muito mais tranquilo.

Muitas vezes, pensamos que esses valores estão restritos apenas às grandes capitais ou a centros tecnológicos internacionais.

No entanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou recentemente que um município específico se destaca no topo do ranking nacional, deixando para trás destinos famosos por sua riqueza.

Líder do ranking nacional

Para a surpresa de quem apostava em São Paulo, o título de maior renda média do Brasil pertence a Nova Lima, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo os dados do Censo Demográfico, os trabalhadores dessa cidade recebiam, em média, R$ 6.929 por mês.

Esse valor impressiona porque representa mais que o dobro da média nacional, que ficou na casa dos R$ 2.850.

Além disso, o rendimento em Nova Lima é muito superior à média de Minas Gerais, mostrando que o município vive uma realidade econômica privilegiada e bastante isolada.

Como o município superou grandes centros financeiros

O desempenho dessa cidade superou polos tradicionais de altos salários no estado de São Paulo, como São Caetano do Sul e Santana de Parnaíba.

Enquanto Nova Lima beira os sete mil reais, essas localidades paulistas registraram médias de R$ 6.167 e R$ 6.081, respectivamente.

O sucesso econômico da região mineira está ligado à presença de grandes empresas, condomínios de luxo e uma forte atividade industrial e mineradora.

Isso cria um ciclo de desenvolvimento que atrai profissionais qualificados e eleva o padrão de vida de quem trabalha por lá.

Outros destaques

Embora Nova Lima lidere com folga, outras regiões também mostram força no ranking brasileiro.

No Sul do país, a cidade de Petrolândia, em Santa Catarina, e Vespasiano Corrêa, no Rio Grande do Sul, figuram entre as cinco maiores rendas.

Já dentro do cenário mineiro, a capital Belo Horizonte aparece em segundo lugar, mas com uma diferença considerável, registrando uma média de R$ 4.153.

Cidades como Lagoa Santa e Uberlândia também aparecem na lista, mas ainda distantes do topo nacional ocupado pelo município vizinho à capital mineira.

O que esses números representam

De acordo com o IBGE, a renda média do trabalho em cada cidade é um reflexo direto da qualidade dos postos de trabalho e do desenvolvimento regional.

Esses dados foram colhidos com base em pessoas ocupadas de 14 anos ou mais que exerciam atividade remunerada.

É importante notar que salários mais altos geralmente acompanham um custo de vida mais elevado, mas também indicam um mercado aquecido e próspero.

Conhecer essas estatísticas é essencial para entender para onde o dinheiro está indo e quais regiões oferecem as melhores perspectivas de futuro no Brasil.

