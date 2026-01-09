Netflix revela o que chega ao catálogo em 2026; confira os destaques

Plataforma aposta em grandes franquias, produções brasileiras e eventos ao vivo para um dos anos mais ambiciosos do streaming

Magno Oliver - 09 de janeiro de 2026

A Netflix decidiu começar 2026 revelando o futuro — ao menos o futuro do entretenimento. Em uma campanha global de alto impacto, a plataforma apresentou oficialmente sua programação para o ano, reunindo séries aguardadas, filmes de grandes franquias, produções brasileiras, realities e até eventos ao vivo que ampliam a atuação do streaming.

O anúncio foi feito dentro da campanha “Discover Your Future”, lançada durante o Tudum, e aposta em uma narrativa simbólica para apresentar os próximos lançamentos. A proposta brinca com previsões e destinos, enquanto antecipa um ano marcado por continuações esperadas, novos universos e histórias que transitam entre romance, ação, fantasia, suspense e produções baseadas em fatos reais.

Entre os retornos mais aguardados estão séries consagradas que já conquistaram público e crítica. Treta, um dos maiores sucessos recentes da plataforma, ganha uma segunda temporada, enquanto Bridgerton avança para seu quarto ano, dividido em duas partes. O universo de Enola Holmes também se expande com o terceiro filme protagonizado por Millie Bobby Brown.

A estratégia da Netflix para 2026 reforça o investimento em franquias globais. Produções ligadas a universos já estabelecidos, como Peaky Blinders, Lupin, One Piece, Avatar: O Último Mestre do Ar e The Witcher, aparecem como pilares do catálogo. Algumas delas caminham para suas temporadas finais, enquanto outras ampliam narrativas que seguem em alta entre os assinantes.

No campo da fantasia, do anime e das adaptações literárias, títulos como Nárnia, Devil May Cry e Beastars ajudam a compor uma grade pensada para públicos diversos e com forte apelo internacional. A ideia é manter um catálogo amplo, capaz de dialogar com diferentes faixas etárias e gostos culturais.

O Brasil também ocupa espaço relevante na programação do próximo ano. A lista inclui séries, documentários e filmes nacionais, como Emergência Radioativa, inspirada no acidente com o Césio-137 em Goiânia, e Brasil 70 – A Saga do Tri, que revisita o tricampeonato mundial da seleção brasileira. Produções como Habeas Corpus, Rauls, Os 12 Signos de Valentina e novos projetos ligados a universos já conhecidos do público brasileiro reforçam o investimento local.

Além da ficção, a Netflix amplia sua atuação em realities, documentários e transmissões ao vivo. O catálogo de 2026 inclui novos formatos de entretenimento, séries documentais e eventos esportivos transmitidos em tempo real, como atrações ligadas à WWE, à NFL e competições especiais, sinalizando uma aposta crescente nesse tipo de conteúdo.

A programação divulgada ainda pode crescer ao longo do ano. A plataforma mantém sua política de licenciamento de conteúdos de outros estúdios e segue em negociações estratégicas que, se concluídas, podem ampliar ainda mais o volume e o peso das produções disponíveis no catálogo nos próximos anos.

