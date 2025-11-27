Sem pagar nada: conheça plataformas gratuitas de streaming para assistir vários filmes e séries online

Serviços gratuitos com anúncios oferecem catálogos completos sem assinatura e sem riscos legais

Gabriel Yuri Souto - 27 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Com o preço dos streamings tradicionais aumentando ano após ano, muitos brasileiros procuram alternativas que permitam assistir filmes e séries grátis.

A boa notícia é que existem plataformas totalmente legais e gratuitas que funcionam com anúncios e oferecem catálogos variados para quem quer economizar.

Entre as opções mais populares está a Pluto TV, que reúne canais ao vivo, filmes, séries, animes e realities sem custo algum.

O serviço funciona como uma TV por internet e não exige cadastro obrigatório, o que facilita o acesso para qualquer pessoa.

Outra alternativa é o Vix, plataforma gratuita que disponibiliza filmes, novelas, documentários e programas temáticos. Assim como a Pluto TV, todo o conteúdo é liberado por meio de publicidade, garantindo uso legal e seguro.

Para quem tem smart TV, opções como Samsung TV Plus e LG Channels oferecem dezenas de canais prontos para assistir, com filmes, séries, culinária, notícias e entretenimento. Eles já vêm instalados de fábrica e dispensam qualquer tipo de assinatura.

Serviços como Plex e Tubi também reúnem catálogos gratuitos e estão ganhando espaço no Brasil, incluindo produções licenciadas e atualizadas com frequência.

No YouTube, diversos canais oficiais disponibilizam filmes completos e legais, permitindo assistir sem infringir direitos autorais.

Se a preferência for por conteúdo nacional, o TV Brasil Play traz programas públicos, enquanto o Globoplay possui uma área gratuita com novelas antigas, reportagens e alguns episódios de séries.

Com tantas alternativas confiáveis, é possível aproveitar filmes e séries de forma totalmente gratuita, prática e dentro da lei — uma opção bem-vinda para quem deseja economizar sem abrir mão do entretenimento.

