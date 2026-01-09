O segredo de dermatologista para remover manchas da pele com ingredientes que todo mundo tem em casa
Manchas causadas pelo sol, acne e envelhecimento preocupam muitas pessoas, mas dermatologistas explicam que alguns cuidados simples e ingredientes acessíveis podem ajudar a uniformizar o tom da pele
As manchas na pele estão entre as principais queixas em consultórios dermatológicos e podem surgir por diversos motivos, como exposição excessiva ao sol, acne, alterações hormonais e envelhecimento natural.
Embora tratamentos clínicos sejam os mais indicados para casos persistentes, dermatologistas explicam que alguns cuidados caseiros, quando usados com cautela, podem auxiliar no clareamento gradual da pele e na prevenção de novas marcas.
Segundo especialistas, ingredientes simples e comuns no dia a dia possuem propriedades que contribuem para a renovação celular, hidratação e equilíbrio do pH da pele. Entretanto, o uso correto e moderado é essencial para evitar irritações e efeitos contrários.
Veja os principais ingredientes citados por dermatologistas e por que eles podem ajudar:
Vinagre de maçã
Rico em ácidos naturais, o vinagre de maçã ajuda a equilibrar o pH da pele e pode auxiliar na redução de manchas superficiais. Dermatologistas orientam que ele seja sempre diluído em água antes da aplicação, evitando áreas sensíveis como olhos e boca.
Bicarbonato de sódio
Funciona como um esfoliante suave, auxiliando na remoção de células mortas e promovendo uma aparência mais uniforme. Apesar disso, o uso deve ser ocasional, pois o excesso pode causar ressecamento e irritação.
Mel
Conhecido por suas propriedades hidratantes e regeneradoras, o mel ajuda a manter a pele nutrida, favorecendo o processo natural de renovação celular e contribuindo para a suavização de manchas leves ao longo do tempo.
Aloe vera (babosa)
Muito recomendada por dermatologistas, a babosa possui ação calmante, hidratante e regeneradora. Ela auxilia na recuperação da pele, reduz inflamações e melhora o aspecto de marcas causadas por acne ou exposição solar.
Entretanto, especialistas reforçam que nenhum tratamento caseiro substitui o uso diário do protetor solar, considerado o principal aliado na prevenção de manchas.
A exposição ao sol sem proteção pode intensificar marcas existentes e causar novas hiperpigmentações.
Além disso, é fundamental realizar um teste de sensibilidade antes de aplicar qualquer ingrediente no rosto ou no corpo. Em casos de manchas persistentes, escuras ou que mudam de aparência, a orientação é procurar um dermatologista para avaliação adequada.
Com consistência, cuidados simples e informação correta, é possível melhorar a aparência da pele de forma gradual, utilizando ingredientes acessíveis e mantendo a saúde dermatológica em dia.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!