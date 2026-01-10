Nova regra: motoristas que não trocarem a placa Mercosul no prazo podem sofrer penalidades graves

Manter a atenção a esses detalhes evita que as pessoas sofram punições desnecessárias por falta de informação

Pedro Ribeiro - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Pará)

Muitos motoristas têm dúvidas sobre as novas normas de identificação veicular no Brasil.

O governo implementou a placa Mercosul para aumentar a segurança e facilitar a fiscalização, mas nem todo mundo sabe quando a troca é obrigatória.

Na verdade, o modelo unificado combate fraudes de forma eficiente, porém não existe um prazo único para que todos os veículos façam a migração de uma só vez.

A regra principal determina que você só precisa trocar a placa cinza em situações específicas de mudança no registro.

Isso significa que, se o carro continua no seu nome e na mesma cidade, você pode circular normalmente.

Além disso, manter a atenção a esses detalhes evita que as pessoas sofram punições desnecessárias por falta de informação.

Quando você deve fazer a substituição

A lei exige a troca para o padrão Mercosul em casos de transferência de propriedade ou mudança de município e estado.

Da mesma forma, se alguém furtar sua placa ou se o tempo danificar a peça a ponto de dificultar a leitura, você deve providenciar a substituição imediata.

Além disso, as concessionárias já entregam os veículos novos com o modelo atual de fábrica.

Atualmente, os condutores preferem o novo sistema por causa da tecnologia envolvida.

A placa agora possui um QR Code exclusivo que impede a clonagem e permite uma fiscalização digital rápida pelos agentes.

Essa modernização elimina a necessidade do antigo lacre físico, ao mesmo tempo que garante mais proteção para o dono do veículo contra qualquer tipo de adulteração.

Penalidades e cuidados com a regularização

Ignorar a obrigatoriedade da troca gera sérios problemas para o motorista.

Se você mudar de cidade e esquecer de atualizar a placa, por exemplo, comete uma infração média.

Como consequência, o sistema aplica uma multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH. Por outro lado, circular com qualquer placa apagada ou ilegível caracteriza uma infração gravíssima, o que resulta em sete pontos e no risco de remoção do veículo.

Visto que não existe uma data limite federal para carros usados que permanecem com o mesmo dono, a transição ocorre de forma natural.

Portanto, o ideal é manter a placa atual sempre limpa e bem fixada. Se houver qualquer alteração no documento ou dano físico na peça, procure o Detran para regularizar a situação e rodar com total tranquilidade pelas estradas.

