“Apenas dois jovens apaixonados”: garrafa com mensagem lançada no mar é achada 13 anos depois

Mensagem lançada ao mar por casal canadense percorre o Atlântico e é encontrada 13 anos depois na Irlanda

Gabriel Dias - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O que começou como um gesto simples de um casal apaixonado acabou se transformando em uma história que atravessou o oceano — literalmente.

Treze anos após ser lançada ao mar, uma garrafa com uma mensagem escrita por dois jovens no Canadá foi encontrada na costa da Irlanda.

O episódio remonta a 2012, quando Anita e Brad decidiram registrar um momento especial durante um encontro na ilha Bell, em Newfoundland.

Na ocasião, eles escreveram um bilhete descrevendo o dia romântico, colocaram-no dentro de uma garrafa de vidro e a lançaram no Oceano Atlântico.

A mensagem também incluía um número de telefone, com o pedido para que quem encontrasse o objeto entrasse em contato.

Descoberta inesperada do outro lado do oceano

Mais de uma década depois, a garrafa foi localizada na Baía de Scraggane, no condado de Kerry, na Irlanda. O achado aconteceu durante uma ação de limpeza ambiental promovida por um grupo local.

Um casal que participava da atividade encontrou o objeto e decidiu tentar contato com os autores da mensagem.

Apesar de não conseguirem resposta imediata, eles compartilharam a história nas redes sociais. A publicação rapidamente ganhou repercussão e acabou chegando ao Canadá, onde Anita e Brad ainda vivem.

De jovens apaixonados a família formada

Quando escreveram o bilhete, os dois estavam juntos há cerca de um ano. Desde então, a relação evoluiu: o casal se casou em 2016 e hoje tem três filhos.

Ao relembrar o episódio, Brad resumiu a história de forma simples: “Éramos apenas dois jovens apaixonados. Agora somos dois adultos apaixonados”.

A repercussão do caso também teve um efeito inesperado. Inspiradas pela história, outras pessoas passaram a compartilhar experiências semelhantes envolvendo mensagens lançadas ao mar, reforçando o fascínio por gestos simples que, com o tempo, ganham proporções inesperadas.

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