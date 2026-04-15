“Apenas dois jovens apaixonados”: garrafa com mensagem lançada no mar é achada 13 anos depois
Mensagem lançada ao mar por casal canadense percorre o Atlântico e é encontrada 13 anos depois na Irlanda
O que começou como um gesto simples de um casal apaixonado acabou se transformando em uma história que atravessou o oceano — literalmente.
Treze anos após ser lançada ao mar, uma garrafa com uma mensagem escrita por dois jovens no Canadá foi encontrada na costa da Irlanda.
O episódio remonta a 2012, quando Anita e Brad decidiram registrar um momento especial durante um encontro na ilha Bell, em Newfoundland.
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Na ocasião, eles escreveram um bilhete descrevendo o dia romântico, colocaram-no dentro de uma garrafa de vidro e a lançaram no Oceano Atlântico.
A mensagem também incluía um número de telefone, com o pedido para que quem encontrasse o objeto entrasse em contato.
Descoberta inesperada do outro lado do oceano
Mais de uma década depois, a garrafa foi localizada na Baía de Scraggane, no condado de Kerry, na Irlanda. O achado aconteceu durante uma ação de limpeza ambiental promovida por um grupo local.
Um casal que participava da atividade encontrou o objeto e decidiu tentar contato com os autores da mensagem.
Apesar de não conseguirem resposta imediata, eles compartilharam a história nas redes sociais. A publicação rapidamente ganhou repercussão e acabou chegando ao Canadá, onde Anita e Brad ainda vivem.
De jovens apaixonados a família formada
Quando escreveram o bilhete, os dois estavam juntos há cerca de um ano. Desde então, a relação evoluiu: o casal se casou em 2016 e hoje tem três filhos.
Ao relembrar o episódio, Brad resumiu a história de forma simples: “Éramos apenas dois jovens apaixonados. Agora somos dois adultos apaixonados”.
A repercussão do caso também teve um efeito inesperado. Inspiradas pela história, outras pessoas passaram a compartilhar experiências semelhantes envolvendo mensagens lançadas ao mar, reforçando o fascínio por gestos simples que, com o tempo, ganham proporções inesperadas.
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