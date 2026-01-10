O truque das faxineiras para limpar vidro sem deixar mancha usando apenas jornal velho e água

Método antigo, pouco divulgado, garante brilho imediato e evita marcas comuns deixadas por panos e produtos tradicionais

Isabella Valverde - 10 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução)

Mesmo após a limpeza, é comum que vidros fiquem com manchas, riscos de pano ou aquele aspecto embaçado que aparece contra a luz.

O que pouca gente sabe é que faxineiras profissionais usam há anos uma técnica simples, mas altamente eficiente, para evitar esse problema.

O método dispensa limpa-vidros industriais e produtos químicos.

Ele se baseia em dois elementos acessíveis: água e jornal velho, combinação que resolve um dos maiores desafios da limpeza doméstica.

O segredo está na composição do papel jornal, que não solta fiapos e possui uma textura levemente abrasiva.

Essa característica permite remover gordura, poeira e resíduos sem espalhar sujeira ou deixar marcas visíveis no vidro.

Para aplicar corretamente, o vidro deve estar apenas levemente úmido, nunca encharcado.

Em seguida, o jornal deve ser bem amassado, formando uma espécie de “esponja” firme para a limpeza.

Os movimentos circulares ajudam a distribuir a umidade de forma uniforme e a quebrar a película de gordura.

Já a etapa final, com movimentos retos, garante o acabamento seco e o brilho característico do vidro limpo.

Em janelas expostas ao sol, o truque é ainda mais eficaz quando feito em horários mais frescos.

Isso evita a secagem rápida da água, principal causa das manchas esbranquiçadas.

O método funciona em espelhos, portas de vidro, vitrines e boxes de banheiro.

Em superfícies muito engorduradas, a limpeza pode ser repetida sem prejuízo ao resultado final.

Além da eficiência, o truque se destaca pelo custo zero e pelo reaproveitamento de materiais.

Por isso, continua sendo uma das técnicas mais usadas por profissionais da limpeza, mesmo com tantos produtos modernos no mercado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!