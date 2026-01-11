Adeus vermelho, amarelo e verde: semáforos de última geração usam sistema inteligente com 12 modos dinâmicos

Tecnologia já opera em Nashville, nos Estados Unidos, amplia a lógica tradicional dos sinais e aponta um novo caminho para o trânsito nas grandes cidades

Pedro Ribeiro - 11 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Fernando Frazão/Agência Brasil)

Semáforos inteligentes de última geração começaram a operar em Nashville, nos Estados Unidos, com uma proposta que vai além das tradicionais cores vermelho, amarelo e verde. O conceito não elimina essas cores, mas rompe com o modelo limitado de ciclos fixos, adotando um sistema adaptativo com até 12 modos dinâmicos de operação.

A tecnologia utiliza sensores, câmeras e softwares de controle que analisam o fluxo de veículos, pedestres e ciclistas em tempo real. A partir desses dados, o sistema escolhe automaticamente o plano de tempo mais eficiente para cada cruzamento, ajustando a sinalização conforme a demanda do momento.

Os 12 modos dinâmicos permitem respostas específicas para diferentes cenários urbanos, como horários de pico, acidentes, obras viárias, eventos, chuva intensa e maior circulação de pedestres. O sistema também consegue priorizar ônibus, ambulâncias e viaturas, reduzindo atrasos e aumentando a segurança viária.

Em Nashville, a modernização faz parte de um programa amplo de mobilidade urbana que busca reduzir congestionamentos e tornar o trânsito mais previsível. Autoridades locais apontam que a cidade passou mais de seis décadas sem grandes atualizações nos semáforos, o que tornou a mudança necessária diante do crescimento urbano.

Tendência global

Especialistas em mobilidade avaliam que esse modelo representa uma tendência global. Grandes cidades enfrentam problemas semelhantes de tráfego, independentemente do país, o que torna os sistemas inteligentes uma solução cada vez mais adotada em projetos de cidades conectadas.

No Brasil, embora ainda não exista uma implantação ampla desse tipo de tecnologia, o avanço é considerado inevitável. Capitais e centros urbanos já discutem soluções de trânsito inteligente, e sistemas adaptativos como o de Nashville servem de referência para futuras implementações.

A expectativa é que, com investimentos em infraestrutura e atualização das regras de trânsito, semáforos inteligentes deixem de ser exceção e passem a fazer parte do cotidiano das cidades, mudando de forma definitiva a maneira como o trânsito é organizado.

