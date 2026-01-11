Muralha gigante será erguida na cidade mais luxuosa do Brasil para conter o avanço das águas do mar

Balneário Camboriú aposta em obra subterrânea para proteger a orla, enfrentar efeitos das mudanças climáticas e preservar um dos metros quadrados mais valorizados do país

11 de janeiro de 2026

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, iniciou um projeto de grande porte para conter o avanço do mar na Praia Central, área mais simbólica e valorizada da cidade.

A prefeitura autorizou a construção de uma muralha subterrânea de contenção, que funcionará como barreira contra a erosão costeira e a ação das marés.

A estrutura ficará enterrada sob a faixa de areia e não será visível para moradores e turistas.

Técnicos projetaram a muralha com aproximadamente dois metros de profundidade, utilizando concreto armado e base de pedra, materiais capazes de resistir à ação constante da água salgada.

Avanço do mar acendeu alerta após alargamento da praia

O projeto surge após problemas registrados depois do alargamento da faixa de areia, concluído em 2021. Em períodos de maré alta e ressaca, a água passou a avançar com mais força, formando poças, valetas e áreas encharcadas, principalmente em trechos próximos ao calçadão.

Com o aumento da frequência desses episódios, a prefeitura decidiu adotar uma solução estrutural para proteger a orla e evitar danos ao espaço urbano, ao turismo e aos imóveis de alto padrão que margeiam a praia.

Obra integra reurbanização e proteção ambiental

A muralha faz parte de um projeto mais amplo de reurbanização da orla, que inclui melhorias no calçadão, ciclovias, áreas de lazer, iluminação e paisagismo. A proposta é combinar engenharia costeira com valorização urbana e ambiental.

Segundo o município, a intervenção busca garantir segurança a longo prazo diante do aumento do nível do mar, fenômeno associado às mudanças climáticas e que afeta cidades litorâneas em todo o mundo.

Cidade depende da praia para economia e turismo

Balneário Camboriú é considerada uma das cidades mais luxuosas do Brasil, com alguns dos prédios residenciais mais altos da América Latina. Durante a alta temporada, a população flutuante ultrapassa com facilidade a marca de um milhão de pessoas.

A preservação da Praia Central é estratégica para o turismo, o mercado imobiliário e a economia local.

Qualquer perda significativa da faixa de areia poderia gerar impactos diretos no valor dos imóveis, no comércio e na arrecadação municipal.

Especialistas apontam que obras desse tipo não substituem políticas ambientais de longo prazo, mas funcionam como medidas de adaptação diante de um cenário climático cada vez mais desafiador.

Com a muralha subterrânea, Balneário Camboriú aposta em engenharia e planejamento para proteger seu principal cartão-postal e manter o equilíbrio entre desenvolvimento urbano, turismo e preservação ambiental.

