Patê simples e fácil para pão que não pode faltar no seu café da manhã

Receita prática leva poucos ingredientes, fica pronta em minutos e combina com pão, torrada ou biscoito salgado

Isabella Valverde - 11 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Quem gosta de um café da manhã saboroso e sem complicação pode apostar em um patê simples, cremoso e rápido, feito com ingredientes fáceis de encontrar. A receita funciona bem para o dia a dia e também para lanches rápidos.

O preparo não exige fogão nem técnicas complicadas, o que torna o patê uma opção prática para quem quer variar o pão com manteiga tradicional.

Para fazer, você vai precisar de 1 lata de sardinha ou atum, 3 colheres de sopa de maionese, 1 colher de sopa de creme de leite, meia cebola pequena ralada, cheiro-verde a gosto e sal e pimenta a gosto.

Coloque o atum escorrido em uma tigela e amasse bem com um garfo.

Em seguida, acrescente a maionese, o creme de leite e a cebola ralada. Misture até formar um creme homogêneo. Finalize com o cheiro-verde, ajuste o sal e a pimenta e misture novamente.

O patê fica pronto na hora e pode ir direto para o pão francês, pão de forma, torradas ou até tapioca. Se preferir uma textura mais leve, basta acrescentar um pouco mais de creme de leite.

Além de saboroso, o patê ajuda a trazer proteína para o café da manhã, deixando a refeição mais equilibrada e nutritiva. Guardado em pote fechado na geladeira, ele dura até dois dias.

Simples, rápido e versátil, esse patê é uma opção que realmente não pode faltar na mesa de quem gosta de praticidade sem abrir mão do sabor.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!