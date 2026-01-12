Galinhas-d’angola no quintal: por que elas são ideais para ter em casa e o motivo vai muito além dos ovos

Cada vez mais presentes em áreas rurais e até periurbanas, essas aves chamam atenção por um comportamento que ajuda a proteger o ambiente

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

À primeira vista, a galinha-d’angola pode parecer apenas mais uma ave de quintal, mas quem convive com ela sabe que sua presença vai muito além da produção de ovos.

Em diferentes regiões do Brasil, essas aves têm sido adotadas por um motivo pouco comentado, mas extremamente valorizado por moradores do campo e de chácaras.

Conhecidas também como galinhas-de-angola ou guinés, elas se destacam pelo comportamento atento e pelo hábito de circular grandes áreas em busca de alimento.

Nesse processo, acabam consumindo insetos, aracnídeos e pequenos animais que costumam se esconder em quintais, pastos e áreas de vegetação.

Um dos principais motivos para criar galinhas-d’angola em casa é o controle natural de animais peçonhentos. Elas se alimentam de escorpiões, aranhas, carrapatos e até pequenos répteis.

Embora não sejam “caçadoras de cobras” como muitas vezes se divulga, a presença constante dessas aves ajuda a afastar serpentes, já que reduz a oferta de presas e aumenta a movimentação no ambiente.

Além disso, as galinhas-d’angola são extremamente barulhentas quando percebem algo fora do comum.

Esse comportamento faz delas verdadeiros “alarmes vivos”, alertando moradores sobre a presença de estranhos, predadores ou animais diferentes no quintal.

Outro ponto positivo é a rusticidade. Essas aves são resistentes, exigem poucos cuidados e se adaptam bem a diferentes climas.

Por isso, são comuns em propriedades rurais, sítios e chácaras, especialmente em locais onde o controle de pragas é uma preocupação constante.

Apesar de também botarem ovos, essa não costuma ser a principal vantagem para quem cria galinhas-d’angola.

Os ovos são menores e menos frequentes do que os das galinhas comuns. Ainda assim, são apreciados por algumas pessoas e considerados nutritivos.

