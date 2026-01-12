Rápido Araguaia afirma que quitou salários após repasse da Prefeitura de Goiânia

Em nota, a empresa disse que regularização evitou paralisação e manteve frota operando normalmente

Pedro Ribeiro - 12 de janeiro de 2026

A Rápido Araguaia destacou ainda que, mesmo diante das tratativas e do atraso salarial, a operação do transporte coletivo não foi afetada. (Foto: Divulgação/RMTC)

A Rápido Araguaia informou, no início da noite desta segunda-feira (12), que realizou a quitação integral da folha de pagamento dos colaboradores referente ao mês de dezembro.

Em nota, a empresa alegou que a regularização foi possível após o pagamento da tarifa técnica de dezembro por parte da Prefeitura de Goiânia. O atraso nos salários havia sido atribuído, anteriormente, à demora nos repasses do subsídio do transporte coletivo por municípios que integram a rede metropolitana, como Aparecida de Goiânia e Trindade.

A Rápido Araguaia destacou ainda que, mesmo diante das tratativas e do atraso salarial, a operação do transporte coletivo não foi afetada.

Conforme a empresa, toda a frota permaneceu em circulação e o atendimento à população seguiu normalmente, com atuação regular de motoristas, mecânicos e demais colaboradores.

Mais cedo, havia a expectativa de paralisação dos motoristas nesta segunda-feira (12), em razão do atraso nos salários. Os trabalhadores chegaram a fechar a garagem que atende o Terminal Padre Pelágio, em Goiânia. mas a mobilização foi encerrada após a Polícia Militar (PM) determinar a liberação do acesso, ainda no período da manhã.

Em tempo

A situação havia sido antecipada pelo Portal 6 em reportagem publicada no domingo (11), que mostrou a insatisfação da categoria diante da falta de pagamento e a possibilidade de greve no transporte coletivo em Goiânia, Aparecida e Trindade. Na ocasião, o Sindicoletivo confirmou que acompanhava o caso e que havia uma decisão judicial dando prazo de 48 horas para a regularização dos salários.

Com o anúncio do pagamento, a empresa afirmou que a situação foi normalizada e que segue em funcionamento regular.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!