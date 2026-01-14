6 profissões ideais para quem passou dos 50 e quer recomeçar no mercado de trabalho
Com experiência e maturidade, é possível iniciar uma nova carreira e se destacar em áreas que valorizam habilidades e vivência profissional
O aumento da expectativa de vida e as mudanças no mercado de trabalho têm levado cada vez mais pessoas acima dos 50 anos a buscarem uma nova colocação profissional no mercado de trabalho.
Diferente de como era no passado, a maturidade passou a ser vista como um ativo importante em diversas áreas, especialmente naquelas que exigem responsabilidade, visão estratégica e habilidades interpessoais bem desenvolvidas.
Especialistas em empregabilidade apontam que a experiência acumulada ao longo da vida profissional reduz erros, melhora a tomada de decisão e fortalece a confiança das equipes.
Em muitos casos, o recomeço não significa competir com os mais jovens, mas ocupar espaços onde o conhecimento prático faz diferença real.
1. Consultoria
A consultoria permite transformar anos de experiência em serviço especializado. Profissionais maduros costumam atuar orientando empresas ou pessoas em áreas específicas.
Salário médio: entre R$ 5.000 e R$ 12.000, dependendo da área e da carteira de clientes.
2. Professor ou instrutor
Ensinar se torna um caminho natural para quem acumulou conhecimento técnico. Cursos livres, treinamentos corporativos e aulas online ampliaram esse mercado.
Salário médio: de R$ 3.000 a R$ 6.500, variando conforme carga horária e instituição.
3. Corretor de imóveis
A profissão valoriza relacionamento, credibilidade e paciência. Características comuns em profissionais mais experientes.
Salário médio: comissões podem gerar rendimentos entre R$ 4.000 e R$ 10.000 mensais.
4. Síndico profissional
Com o crescimento de condomínios, aumentou a demanda por gestão profissional. Organização e senso de responsabilidade são diferenciais.
Salário médio: entre R$ 3.500 e R$ 8.000, conforme o tamanho do condomínio.
5. Mentoria especializada
Mentoria profissional e pessoal ganhou espaço nos últimos anos. A vivência prática é um dos principais critérios de escolha.
Salário médio: varia bastante, mas pode ficar entre R$ 5.000 e R$ 15.000 mensais.
6. Empreendedor individual
Abrir um pequeno negócio permite autonomia e aproveitamento de habilidades já desenvolvidas. Muitos optam por serviços ou consultorias.
Rendimento médio: entre R$ 4.000 e R$ 10.000, dependendo do segmento.
