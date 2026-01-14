Adeus, fogão de indução: item que era sucesso se tornou o vilão das cozinhas

Entenda por que o queridinho das cozinhas modernas virou motivo de frustração para muitos usuários

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2026

Fogão de indução (Foto: Reprodução/ Freepik)

Durante anos, o fogão de indução foi tratado como sinônimo de modernidade e praticidade na cozinha. Com visual minimalista, aquecimento rápido e promessa de praticidade, a tecnologia dominou projetos de cozinhas contemporâneas em diversos países.

No entanto, do final de 2025 para o início de 2026, um movimento de reversão começou a ganhar força, especialmente observado em mercados europeus como o da República Tcheca.

A mudança ocorre à medida que consumidores passaram a avaliar o desempenho no longo prazo. Um dos principais problemas está no custo de manutenção.

Diferente do fogão a gás, onde reparos costumam ser pontuais, qualquer dano ao vidro da indução geralmente exige a substituição completa da superfície, tornando o conserto inviável financeiramente.

Outro fator que pesa na decisão é a experiência cotidiana. Os painéis táteis, pensados para facilitar o uso, têm se mostrado pouco eficientes em ambientes reais.

Relatos de usuários no Reddit indicam falhas frequentes com mãos molhadas, respingos de água e travamentos inesperados durante o preparo das refeições, comprometendo o controle da temperatura.

Há ainda questões sensoriais e práticas. Os alertas sonoros constantes, antes vistos como recursos de segurança, passaram a ser considerados incômodos em casas já cheias de estímulos eletrônicos.

Além disso, a necessidade de panelas com fundo magnético elevou custos e restringiu o uso de utensílios tradicionais, como barro e cerâmica.

Diante desse cenário, arquitetos e consumidores voltaram a priorizar a durabilidade e a confiabilidade. O fogão a gás retorna aos projetos não por nostalgia, mas por oferecer controle imediato, silêncio e compatibilidade com qualquer panela.

Para quem busca uma cozinha funcional e durável, a indução começa a ser vista como uma solução que não resistiu ao teste do uso intensivo.

