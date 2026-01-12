Carne de segunda boa e barata para cozinhar que fica macia se preparada do jeito certo, segundo açougueiros

Técnica simples transforma um dos cortes mais baratos em carne macia e cheia de sabor

Nem sempre uma carne saborosa e macia precisa ser cara. Nos açougues, um corte tradicionalmente considerado “de segunda” costuma surpreender quando preparado da forma correta, entregando textura macia e sabor intenso, segundo profissionais do setor.

O corte em questão é o acém, retirado da parte dianteira do boi. Por ser uma região bastante musculosa, ele costuma ter fibras longas e mais colágeno, o que faz muita gente evitar o preparo rápido.

No entanto, quando tratado do jeito certo, o acém se transforma em uma carne extremamente macia.

A principal orientação dos açougueiros é respeitar o tipo de preparo. O acém não combina com pressa.

Ele precisa de cozimento lento, em fogo baixo, para que o colágeno se dissolva aos poucos e deixe a carne macia. Por isso, ele é ideal para panela de pressão, ensopados, carnes de panela e até desfiados.

Outro ponto importante é o corte da carne antes do preparo. Fatiar o acém sempre contra as fibras ajuda a encurtar as fibras musculares, o que facilita a mastigação e melhora a textura final.

Esse detalhe simples já faz grande diferença no resultado.

A temperagem antecipada também entra como aliada. Açougueiros recomendam temperar a carne com antecedência, deixando o sal agir por pelo menos uma hora antes do preparo. Isso ajuda a reter suculência e realçar o sabor natural do corte.

Quando preparado na panela de pressão, o tempo médio gira em torno de 30 a 40 minutos, dependendo da espessura dos pedaços.

Já em cozimentos mais longos, como carne de panela tradicional, o ideal é manter o fogo baixo por mais tempo, permitindo que a carne cozinhe no próprio caldo.

Além de versátil, o acém tem outra vantagem importante: o preço. Por ser um corte mais barato, ele se tornou uma opção frequente para quem busca economia sem abrir mão de refeições saborosas e nutritivas no dia a dia.

O segredo não está no rótulo de “primeira” ou “segunda”, mas em entender o comportamento de cada corte. Quando o preparo respeita as características da carne, até os cortes mais simples conseguem surpreender à mesa.

