Conheça as serpentes mais perigosas do Brasil e os lugares onde elas são encontradas

Espécies altamente venenosas vivem em diferentes regiões do país e são responsáveis por milhares de acidentes todos os anos

Gabriel Yuri Souto - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Unsplash)

O Brasil abriga uma das maiores diversidades de serpentes do planeta, com mais de 400 espécies conhecidas, das quais cerca de 60 são peçonhentas.

Entre elas, algumas se destacam pela potência do veneno e pela frequência de ataques, o que faz delas as mais perigosas do país.

Saber onde essas serpentes vivem e como se comportam é essencial para evitar acidentes e proteger a fauna que desempenha um papel fundamental no equilíbrio ambiental.

Jararaca (Bothrops jararaca)

É a serpente peçonhenta mais comum no Brasil e responsável pela maioria dos acidentes nas regiões Sudeste e Sul. Vive em matas, plantações e áreas rurais, onde se camufla entre folhas secas e galhos.

Seu veneno é hemotóxico e pode causar necrose nos tecidos.

Jararacussu (Bothrops jararacussu)

Entre as maiores víboras do país, pode ultrapassar 2 metros de comprimento. É encontrada na Mata Atlântica, do sul da Bahia ao Paraná.

Seu veneno é extremamente tóxico e provoca danos musculares severos.

Surucucu-pico-de-jaca (Lachesis muta)

A maior serpente peçonhenta das Américas, com até 3,5 metros, vive nas florestas úmidas da Amazônia e da Mata Atlântica.

Apesar de rara, é temida pelo tamanho e pela quantidade de veneno injetada em uma única picada.

Cascavel (Crotalus durissus)

Fácil de reconhecer pelo guizo na ponta da cauda, a cascavel vive em áreas abertas e secas do Cerrado e Caatinga, especialmente no Centro-Oeste e Nordeste.

Seu veneno é neurotóxico e pode causar paralisia se não houver tratamento imediato.

Cobra-coral verdadeira (Micrurus spp.)

De cores vibrantes e corpo pequeno, as corais verdadeiras habitam florestas e cerrados em praticamente todo o território nacional.

Seu veneno é altamente neurotóxico, mas acidentes são raros, pois a espécie é tímida e reclusa.

Jararaca-ilhoa (Bothrops insularis)

A golden lancehead, exclusiva da Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, é considerada uma das cobras mais venenosas do mundo.

A ilha é fechada ao público por segurança, já que há uma das maiores densidades de serpentes do planeta.

