Escassez de mão de obra aumenta salários: Ford contrata mecânico com salário de R$ 860 mil por ano para trocar câmbios
Escassez de profissionais qualificados no setor automotivo eleva remunerações e revela dificuldades da Ford em preencher vagas técnicas nos Estados Unidos
A falta de mão de obra qualificada no setor automotivo está obrigando a Ford Motor Company a pagar salários muito acima da média para técnicos especializados em transmissões.
Em alguns casos, esses profissionais chegam a receber R$ 860 mil por ano, o equivalente a cerca de US$ 160 mil, apenas para realizar trocas de câmbio em tempo recorde.
De acordo com o The Wall Street Journal, concessionárias da montadora enfrentam uma das maiores crises de contratação da última década, com escassez de profissionais capazes de lidar com sistemas mecânicos e eletrônicos cada vez mais complexos.
A dificuldade de atrair trabalhadores técnicos tem levado a Ford a oferecer pacotes salariais milionários para manter os poucos especialistas disponíveis.
Um dos exemplos mais citados é o do técnico Ted Hummel, que atua em Kent, Ohio, e ficou conhecido por substituir transmissões pesadas de até 140 quilos em poucas horas.
O trabalho é remunerado pelo sistema flat rate, em que o mecânico recebe pelo serviço completo e não pelo tempo gasto. Quanto mais rápido o profissional conclui o reparo, maior é o ganho.
A prática tem transformado mecânicos de alto desempenho em verdadeiros fenômenos dentro das concessionárias.
Enquanto o tempo padrão para uma troca de câmbio é estimado em 15 horas, Hummel realiza o serviço em menos de cinco, acumulando rendimento muito superior ao de colegas com desempenho médio.
Mesmo com salários elevados, a Ford ainda enfrenta um déficit estimado em 5 mil técnicos especializados, segundo o CEO Jim Farley. Ele reconheceu que a falta de novos profissionais e o desinteresse por carreiras técnicas têm afetado diretamente a operação das oficinas da marca.
A formação de um mecânico qualificado pode levar até cinco anos de treinamento intensivo, o que explica a escassez de candidatos.
Além disso, muitos jovens norte-americanos têm optado por carreiras administrativas ou tecnológicas, reduzindo ainda mais a oferta de trabalhadores em funções práticas como a manutenção automotiva.
Salários médios no setor
Dados de plataformas como SalaryExpert e Indeed indicam que o salário médio de um mecânico automotivo nos Estados Unidos gira em torno de US$ 50 mil a US$ 60 mil por ano, cerca de R$ 300 mil.
Já os profissionais que atuam sob o modelo flat rate e atingem alta produtividade podem dobrar ou até triplicar esse valor, especialmente em concessionárias com grande demanda de veículos.
O contraste mostra o impacto direto da escassez de mão de obra: com menos pessoas aptas a executar tarefas complexas, as profissões técnicas ganham valorização e transformam especialistas em câmbios e motores em profissionais disputados como executivos.
