10 sobrenomes que indicam que você tem raízes na Itália e pode conseguir cidadania

Nome de família pode ser um dos primeiros indícios de descendência italiana e ajudar a iniciar a busca pelo reconhecimento da cidadania

Gabriel Yuri Souto - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Julius Silver)

O interesse pela cidadania italiana cresce a cada ano no Brasil, impulsionado pela forte imigração vinda da Itália entre o fim do século XIX e o início do século XX.

Para muitas famílias, o primeiro sinal dessa ligação com o país europeu aparece no sobrenome.

Embora o sobrenome, por si só, não garanta o direito à cidadania, ele pode indicar uma origem italiana e servir como ponto de partida para a pesquisa genealógica.

Alguns nomes são bastante tradicionais e aparecem com frequência em registros históricos de imigração.

Confira 10 sobrenomes que podem indicar raízes na Itália:

1. Rossi

Um dos sobrenomes mais comuns da Itália, ligado à palavra “rosso”, que significa vermelho, geralmente associada a características físicas.

2. Ferrari

Derivado da profissão de ferreiro, é um sobrenome antigo e amplamente difundido em diversas regiões italianas.

3. Esposito

Muito tradicional, especialmente no sul da Itália, e bastante presente em registros históricos.

4. Bianchi

Significa “branco” e costuma estar associado a características físicas ou simbólicas da família de origem.

5. Romano

Indica ligação com Roma ou com famílias originárias da região romana.

6. Colombo

Sobrenome histórico, associado a diversas famílias italianas ao longo dos séculos.

7. De Luca

Os sobrenomes com “De” são comuns na Itália e costumam indicar descendência ou ligação familiar direta.

8. Costa

Ligado a famílias que viviam próximas ao litoral ou em regiões costeiras.

9. Giordano

Sobrenome tradicional, presente em diferentes regiões da Itália, com forte herança histórica.

10. Sabbatini

Nome antigo e bastante característico da cultura italiana, com várias ramificações familiares.

Ter um desses sobrenomes na família pode facilitar a busca por certidões e documentos de antepassados, como registros de nascimento, casamento e óbito, essenciais no processo de reconhecimento da cidadania italiana por descendência.

Apesar disso, especialistas reforçam que cada caso deve ser analisado individualmente.

Por isso, é sempre recomendável consultar um profissional especializado em cidadania italiana ou genealogia, que poderá orientar corretamente sobre documentos, linhas de descendência e viabilidade do pedido, evitando erros e frustrações ao longo do processo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!