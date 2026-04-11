Os 4 tipos de peixe sem espinho para grelhar, segundo pescadores e nutricionistas

Espécies com pouca espinha e carne firme são ideais para preparo na grelha e agradam pelo sabor e praticidade

Gabriel Yuri Souto - 11 de abril de 2026

(Foto: Prefeitura de Anápolis/Secom)

Escolher o peixe certo faz toda a diferença para quem quer praticidade e segurança na hora de comer. Algumas espécies se destacam por terem pouca ou quase nenhuma espinha, além de apresentarem carne firme — característica essencial para grelhar.

Segundo especialistas e pescadores, esses peixes combinam sabor, textura e facilidade no preparo, o que os torna ideais para o dia a dia.

1. Tilápia: versátil e fácil de preparar

A tilápia é uma das opções mais populares.

Ela possui poucas espinhas e carne leve, além de ser muito versátil. Por isso, funciona bem grelhada com temperos simples, como limão e ervas.

Além disso, o filé facilita ainda mais o consumo.

2. Salmão: rico em nutrientes e sabor marcante

O salmão se destaca tanto pelo sabor quanto pelos benefícios à saúde.

Ele contém ômega-3 e praticamente não apresenta espinhas no filé.

Assim, é uma excelente escolha para grelha, mantendo suculência mesmo com preparo rápido.

3. Linguado: carne delicada e quase sem espinhas

O linguado é conhecido pela textura macia e sabor suave.

Além disso, apresenta pouquíssimas espinhas, o que facilita o consumo.

Por isso, é muito indicado para quem busca um peixe leve e fácil de preparar.

4. Pirarucu: firme e ideal para grelhar

O pirarucu é um dos peixes mais valorizados quando o assunto é grelha.

Ele possui carne firme, quase sem espinhas e grande rendimento.

Além disso, suporta bem altas temperaturas, o que garante uma textura perfeita.

Por que esses peixes são ideais

Essas espécies têm características em comum:

pouca ou nenhuma espinha

carne firme

preparo simples

sabor equilibrado

Além disso, são opções seguras para quem quer evitar incômodos na hora de comer.

Dica para acertar na grelha

O preparo influencia diretamente no resultado.

Por isso:

use fogo médio a alto

evite virar o peixe várias vezes

utilize azeite ou manteiga para não grudar

Assim, você preserva a textura e o sabor.

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