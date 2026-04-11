Os 4 tipos de peixe sem espinho para grelhar, segundo pescadores e nutricionistas
Espécies com pouca espinha e carne firme são ideais para preparo na grelha e agradam pelo sabor e praticidade
Escolher o peixe certo faz toda a diferença para quem quer praticidade e segurança na hora de comer. Algumas espécies se destacam por terem pouca ou quase nenhuma espinha, além de apresentarem carne firme — característica essencial para grelhar.
Segundo especialistas e pescadores, esses peixes combinam sabor, textura e facilidade no preparo, o que os torna ideais para o dia a dia.
1. Tilápia: versátil e fácil de preparar
A tilápia é uma das opções mais populares.
Ela possui poucas espinhas e carne leve, além de ser muito versátil. Por isso, funciona bem grelhada com temperos simples, como limão e ervas.
Além disso, o filé facilita ainda mais o consumo.
2. Salmão: rico em nutrientes e sabor marcante
O salmão se destaca tanto pelo sabor quanto pelos benefícios à saúde.
Ele contém ômega-3 e praticamente não apresenta espinhas no filé.
Assim, é uma excelente escolha para grelha, mantendo suculência mesmo com preparo rápido.
3. Linguado: carne delicada e quase sem espinhas
O linguado é conhecido pela textura macia e sabor suave.
Além disso, apresenta pouquíssimas espinhas, o que facilita o consumo.
Por isso, é muito indicado para quem busca um peixe leve e fácil de preparar.
4. Pirarucu: firme e ideal para grelhar
O pirarucu é um dos peixes mais valorizados quando o assunto é grelha.
Ele possui carne firme, quase sem espinhas e grande rendimento.
Além disso, suporta bem altas temperaturas, o que garante uma textura perfeita.
Por que esses peixes são ideais
Essas espécies têm características em comum:
- pouca ou nenhuma espinha
- carne firme
- preparo simples
- sabor equilibrado
Além disso, são opções seguras para quem quer evitar incômodos na hora de comer.
Dica para acertar na grelha
O preparo influencia diretamente no resultado.
Por isso:
use fogo médio a alto
evite virar o peixe várias vezes
utilize azeite ou manteiga para não grudar
Assim, você preserva a textura e o sabor.
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