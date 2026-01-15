Chega de pano encardido: o truque simples para lavar e deixar como novo

Um método simples, feito com produtos comuns da cozinha, ajuda a clarear panos encardidos, eliminar o mau cheiro e prolongar a vida útil do tecido sem esforço

Layne Brito - 15 de janeiro de 2026

(Imagem:Ilustração/IA)

Panos de prato e de limpeza costumam ser usados várias vezes ao dia e, com o tempo, acabam ficando amarelados, manchados e com cheiro desagradável.

Muitas pessoas acham que não há mais solução e acabam descartando, mas a verdade é que um truque caseiro pode devolver o aspecto de pano novo sem precisar esfregar ou gastar com produtos caros.

A técnica começa com a preparação de um molho eficaz. Em um recipiente resistente, coloque água bem quente e adicione sabão em pó ou líquido, junto com bicarbonato de sódio.

Essa combinação ajuda a quebrar a gordura e a sujeira que ficam presas nas fibras do tecido. Os panos devem permanecer de molho por algumas horas, tempo suficiente para que o encardido se solte naturalmente.

Após o molho, a lavagem fica muito mais fácil. Basta enxaguar bem e lavar normalmente, à mão ou na máquina.

Em muitos casos, o resultado aparece logo na primeira tentativa, com panos mais claros e sem aquele cheiro forte que costuma persistir mesmo depois da lavagem.

Para reforçar o efeito e evitar odores, o vinagre branco pode ser usado apenas no enxágue, ajudando a neutralizar resíduos de sabão e cheiros desagradáveis.

Também é importante separar panos de cozinha, que costumam acumular gordura, dos panos de limpeza pesada, evitando que a sujeira se espalhe.

Alguns cuidados fazem toda a diferença para manter os panos limpos por mais tempo. Evitar deixar peças sujas acumuladas por vários dias, enxaguar logo após o uso e secar bem, de preferência ao sol, ajuda a impedir que o tecido volte a encardir rapidamente.

