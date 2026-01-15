Jovem motociclista que sofreu grave acidente morre após duas semanas internado no Heana

Queda ocorreu de madrugada, no bairro Maracanã, em Anápolis, e ele foi socorrido pelo SAMU

Samuel Leão - 15 de janeiro de 2026

Juan trafegava de moto quando sofreu a queda. (Foto: Reprodução)

O jovem Juan Kennedy dos Santos Paiva, de 23 anos, faleceu no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana) nesta quinta-feira (15), após permanecer internado por cerca de 15 dias.

Ele se envolveu em um acidente no primeiro dia do ano, quando perdeu o controle da moto que conduzia e caiu, batendo a cabeça contra o meio-fio.

A queda ocorreu no bairro Maracanã, em Anápolis, e ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“Comunico a todos os amigos do Ruan que infelizmente ele não está mais entre nós. Papai do céu precisou de um brincalhão com ele”, foi publicado nos stories do perfil de Juan, no Instagram, na madrugada desta quinta-feira (15).

Uma amiga ainda respondeu na publicação: “Vai em paz, meu amigo”, lamentando a perda. Ele deixa um filho.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!