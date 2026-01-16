3 cores que pessoas legais mais gostam de usar, segundo a psicologia

Psicologia das cores não “define” quem é legal, mas pesquisas mostram que certas cores são mais associadas a confiança, acolhimento e boa impressão e isso influencia o que muita gente escolhe vestir

Layne Brito - 16 de janeiro de 2026

(Foto:Reprodução/Freepik)

Existe um motivo para certas cores parecerem “convidativas” antes mesmo de alguém abrir a boca. O cérebro interpreta cor como um atalho: em segundos, ele associa tonalidades a sensações e expectativas.

É por isso que, mesmo sem perceber, muita gente escolhe roupas que reforçam uma mensagem social: “sou tranquilo”, “sou acessível”, “estou de boa”.

E quando o objetivo é parecer simpático, aberto e fácil de conviver, três cores aparecem com destaque no guarda-roupa:

Azul

Na psicologia das cores, o azul costuma ser associado a calma, segurança e confiança. Em roupas, isso vira aquela impressão de pessoa centrada, que não chega impondo e transmite estabilidade.

Por isso, azul é uma escolha comum em ambientes onde a gente quer parecer confiável, educado e “gente boa” sem esforço.

Tons como azul médio e azul-marinho tendem a passar ainda mais sensação de organização e equilíbrio, enquanto os mais claros deixam um ar leve e amigável.

Verde

O verde é a cor que muitas pessoas conectam com conforto, bem-estar e harmonia, muito por lembrar natureza e descanso visual.

No dia a dia, ele ajuda a comunicar proximidade e acolhimento, como quem não está em “modo ataque”. Por isso, combina com a imagem de alguém fácil de conversar, que escuta e mantém um clima tranquilo.

Verdes mais fechados, como oliva e musgo, passam maturidade e discrição; já os mais claros deixam um aspecto mais jovem e descontraído.

Amarelo

O amarelo, especialmente quando usado em tons suaves ou em detalhes, costuma estar ligado a energia, otimismo e abertura social.

Ele funciona como um “sinal” de bom humor. Existe apenas um cuidado: amarelo muito forte pode parecer chamativo demais e cansar visualmente.

Por isso, quem acerta costuma usar em pequenas doses uma camiseta, um acessório ou um tênis — o suficiente para transmitir alegria sem exagero. Quando bem dosado, vira aquele toque de simpatia que dá vontade de puxar assunto.

No fim, a lógica é simples: azul tende a passar confiança, verde sugere acolhimento e amarelo reforça leveza.

Não é que essas cores transformem alguém em “pessoa legal”, mas elas ajudam a construir uma impressão positiva logo de cara e isso, na prática, abre portas em qualquer conversa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!