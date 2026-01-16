Grandes e fortes: técnica caseira para deixar as unhas longas e bonitas
Método simples, com ingredientes acessíveis, promete fortalecer as unhas, evitar quebras e estimular o crescimento saudável sem procedimentos caros
Unhas fracas, com descamação e quebra constante, são um problema comum e, por isso, qualquer dica simples e acessível costuma chamar atenção nas redes sociais.
Uma delas viralizou ao ensinar um óleo caseiro feito com cravo, cavalinha e alecrim, aplicado antes de dormir para ajudar a fortalecer as unhas e melhorar a saúde das cutículas.
A receita foi compartilhada no Instagram @sounatural.com.br, perfil ligado à marca Sou Natural, que atua com cosméticos naturais e veganos.
Por que essas ervas?
Na explicação divulgada no vídeo, cada ingrediente teria uma função:
- Cravo: ação antisséptica e antifúngica;
- Cavalinha: ajuda a equilibrar e fortalecer a estrutura da unha;
- Alecrim: ativa a circulação, estimula o crescimento e revitaliza.
Como preparar a misturinha
- O preparo segue uma proporção simples: três partes de ervas para uma parte de óleo.
- Coloque as ervas secas no pilão e amasse bem.
- Misture com um óleo vegetal de qualidade (no vídeo, a sugestão é óleo de rícino, mas o azeite de oliva também é citado como alternativa).
- Depois disso, dá para escolher dois caminhos:
- Banho-maria por cerca de 2 horas, para acelerar; ou
- Descanso no escuro por 15 dias, para “curtir” e extrair melhor os ativos.
Ao final, a orientação é coar, guardar em frasco limpo e manter bem fechado.
Como usar
A aplicação é diária:
- Passar o óleo nas unhas e cutículas toda noite antes de dormir;
- Massagear por alguns segundos, para ajudar na absorção.
A promessa é que, em cerca de uma semana, as unhas já fiquem mais fortes, nutridas e com aparência mais saudável.
Cuidados importantes
Mesmo sendo “natural”, vale atenção: se houver ardor, coceira, vermelhidão ou alergia, o ideal é suspender. E, em casos de unhas com alterações persistentes (manchas, dor, descolamento), o mais seguro é buscar orientação profissional.
