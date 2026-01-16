Grandes e fortes: técnica caseira para deixar as unhas longas e bonitas

Método simples, com ingredientes acessíveis, promete fortalecer as unhas, evitar quebras e estimular o crescimento saudável sem procedimentos caros

Layne Brito - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Layne Brito/Portal 6 )

Unhas fracas, com descamação e quebra constante, são um problema comum e, por isso, qualquer dica simples e acessível costuma chamar atenção nas redes sociais.

Uma delas viralizou ao ensinar um óleo caseiro feito com cravo, cavalinha e alecrim, aplicado antes de dormir para ajudar a fortalecer as unhas e melhorar a saúde das cutículas.

A receita foi compartilhada no Instagram @sounatural.com.br, perfil ligado à marca Sou Natural, que atua com cosméticos naturais e veganos.

Por que essas ervas?

Na explicação divulgada no vídeo, cada ingrediente teria uma função:

Cravo: ação antisséptica e antifúngica;

ação antisséptica e antifúngica; Cavalinha: ajuda a equilibrar e fortalecer a estrutura da unha;

ajuda a equilibrar e fortalecer a estrutura da unha; Alecrim: ativa a circulação, estimula o crescimento e revitaliza.

Como preparar a misturinha

O preparo segue uma proporção simples: três partes de ervas para uma parte de óleo. Coloque as ervas secas no pilão e amasse bem. Misture com um óleo vegetal de qualidade (no vídeo, a sugestão é óleo de rícino, mas o azeite de oliva também é citado como alternativa). Depois disso, dá para escolher dois caminhos: Banho-maria por cerca de 2 horas, para acelerar; ou Descanso no escuro por 15 dias, para “curtir” e extrair melhor os ativos.

Ao final, a orientação é coar, guardar em frasco limpo e manter bem fechado.

Como usar

A aplicação é diária:

Passar o óleo nas unhas e cutículas toda noite antes de dormir;

Massagear por alguns segundos, para ajudar na absorção.

A promessa é que, em cerca de uma semana, as unhas já fiquem mais fortes, nutridas e com aparência mais saudável.

Cuidados importantes

Mesmo sendo “natural”, vale atenção: se houver ardor, coceira, vermelhidão ou alergia, o ideal é suspender. E, em casos de unhas com alterações persistentes (manchas, dor, descolamento), o mais seguro é buscar orientação profissional.

