Nem detergente, nem álcool: o método correto para limpar as lentes dos óculos sem riscar

Jeito certo evita manchas, não danifica o antirreflexo e mantém a lente transparente por mais tempo

Layne Brito - 16 de janeiro de 2026

Jeito errado de limpar pode manchar e riscar as lentes: veja o método mais seguro para manter seu óculos sempre transparente (Foto: Reprodução)

Quem usa óculos todos os dias sabe como as lentes ficam sujas rápido.

Marcas de dedo, gordura, poeira e até respingos de água acabam deixando a visão embaçada, mas o que muita gente não percebe é que o jeito de limpar pode estragar o acessório com o tempo.

Apesar de ser comum usar detergente ou álcool para tentar resolver o problema na hora, esses produtos podem prejudicar o tratamento da lente, principalmente quando ela tem antirreflexo ou proteção contra riscos.

Em alguns casos, o uso repetido pode deixar a lente opaca, manchada e mais sensível.

O método mais seguro é simples e costuma funcionar melhor do que qualquer “misturinha”.

A orientação é lavar as lentes com água corrente em temperatura ambiente, usando apenas um produto específico para limpeza de óculos ou sabão neutro bem suave, sempre com as mãos limpas e sem esfregar com força.

Depois disso, a forma correta de secar é com pano de microfibra próprio para lentes. Esse detalhe faz toda a diferença, porque papel, toalha, lenço ou camiseta podem parecer inofensivos, mas acumulam poeira e acabam causando micro riscos que vão se somando até deixar a lente comprometida.

Outra dica importante é nunca limpar o óculos a seco, principalmente quando ele está com poeira.

Nesse momento, qualquer atrito vira uma lixa e pode causar riscos invisíveis no começo, mas que ficam aparentes com o tempo.

Se estiver na rua, o ideal é usar um spray próprio e o pano correto, sem improviso.

Com esses cuidados básicos, dá para manter as lentes limpas, transparentes e bem conservadas por muito mais tempo, evitando gastos com troca de lente e preservando a qualidade da visão no dia a dia.

