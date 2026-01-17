PRF mostra como motorista utilizou linha de pesca para evitar multas na BR-153

Condutor criou um mecanismo com linha de pesca na placa para passar por pedágios sem ser identificado e tentar escapar da fiscalização no trecho da BR-153

Pedro Ribeiro - 17 de janeiro de 2026

Caminhoneiro detido na BR-153 (Foto: Reprodução)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um motorista de 40 anos após flagrá-lo usando um esquema para ocultar parte da placa dianteira de um caminhão na BR-153, em Morrinhos, no Sul de Goiás.

Segundo a PRF, ele utilizava uma linha de pesca ligada ao interior da cabine para puxar um cartão e esconder uma letra da placa durante a passagem por pedágios.

A manobra dificultava a leitura do veículo e impossibilitava a cobrança automática.

O método funcionava com o caminhão em movimento. Quando o motorista percebia que poderia ser fiscalizado, puxava rapidamente a linha e retirava o cartão, revelando a placa na tentativa de simular normalidade e escapar da abordagem.

A situação chamou atenção após a concessionária responsável pelo trecho informar que uma carreta estaria passando repetidamente pelos pedágios com a identificação encoberta.

A partir da denúncia, a PRF localizou o veículo e realizou a abordagem.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram a terceira letra da placa dianteira coberta por um cartão de crédito preso ao sistema improvisado.

O condutor foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes.

