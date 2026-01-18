Como esvaziar a lixeira do WhatsApp e liberar memória no celular

Próprio aplicativo permite apagar arquivos pesados em poucos toques e recuperar espaço sem precisar mexer nas pastas do aparelho

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
Como esvaziar a lixeira do WhatsApp e liberar memória no celular
(Imagem: Ilustração/IA)

Se o seu WhatsApp está pesado, travando ou ocupando espaço demais no celular, a forma mais prática de resolver é usando a ferramenta de limpeza dentro do próprio aplicativo.

Esse caminho funciona em praticamente qualquer modelo, porque o WhatsApp reúne tudo o que está ocupando memória em um só lugar.

Assim, dá para apagar vídeos, fotos, áudios e documentos sem precisar abrir gerenciador de arquivos ou procurar pastas escondidas no aparelho.

Leia também

Como apagar arquivos do WhatsApp pelo próprio app

  • Abra o WhatsApp
  • Toque em Configurações
  • Entre em Armazenamento e dados
  • Vá em Gerenciar armazenamento

Nessa área, o WhatsApp mostra exatamente o que está consumindo espaço, incluindo arquivos encaminhados muitas vezes e conversas que acumulam muitas mídias.

Depois disso, você pode apagar do jeito mais rápido possível:

  • Toque em itens maiores que 5 MB para eliminar vídeos e arquivos pesados
  • Toque em encaminhados muitas vezes para remover o que costuma lotar a galeria
  • Entre em cada conversa e selecione fotos, vídeos e áudios para excluir em massa
  • Quando você confirma a exclusão, os arquivos são removidos e a memória do celular já começa a ser liberada na hora

Esse processo é recomendado principalmente para quem participa de muitos grupos, recebe vídeos com frequência e percebe que o aparelho está ficando mais lento sem motivo aparente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias