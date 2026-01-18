Como esvaziar a lixeira do WhatsApp e liberar memória no celular
Próprio aplicativo permite apagar arquivos pesados em poucos toques e recuperar espaço sem precisar mexer nas pastas do aparelho
Se o seu WhatsApp está pesado, travando ou ocupando espaço demais no celular, a forma mais prática de resolver é usando a ferramenta de limpeza dentro do próprio aplicativo.
Esse caminho funciona em praticamente qualquer modelo, porque o WhatsApp reúne tudo o que está ocupando memória em um só lugar.
Assim, dá para apagar vídeos, fotos, áudios e documentos sem precisar abrir gerenciador de arquivos ou procurar pastas escondidas no aparelho.
Como apagar arquivos do WhatsApp pelo próprio app
- Abra o WhatsApp
- Toque em Configurações
- Entre em Armazenamento e dados
- Vá em Gerenciar armazenamento
Nessa área, o WhatsApp mostra exatamente o que está consumindo espaço, incluindo arquivos encaminhados muitas vezes e conversas que acumulam muitas mídias.
Depois disso, você pode apagar do jeito mais rápido possível:
- Toque em itens maiores que 5 MB para eliminar vídeos e arquivos pesados
- Toque em encaminhados muitas vezes para remover o que costuma lotar a galeria
- Entre em cada conversa e selecione fotos, vídeos e áudios para excluir em massa
- Quando você confirma a exclusão, os arquivos são removidos e a memória do celular já começa a ser liberada na hora
Esse processo é recomendado principalmente para quem participa de muitos grupos, recebe vídeos com frequência e percebe que o aparelho está ficando mais lento sem motivo aparente.
