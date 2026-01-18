Como esvaziar a lixeira do WhatsApp e liberar memória no celular

Próprio aplicativo permite apagar arquivos pesados em poucos toques e recuperar espaço sem precisar mexer nas pastas do aparelho

Pedro Ribeiro - 18 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Se o seu WhatsApp está pesado, travando ou ocupando espaço demais no celular, a forma mais prática de resolver é usando a ferramenta de limpeza dentro do próprio aplicativo.

Esse caminho funciona em praticamente qualquer modelo, porque o WhatsApp reúne tudo o que está ocupando memória em um só lugar.

Assim, dá para apagar vídeos, fotos, áudios e documentos sem precisar abrir gerenciador de arquivos ou procurar pastas escondidas no aparelho.

Como apagar arquivos do WhatsApp pelo próprio app

Abra o WhatsApp

Toque em Configurações

Entre em Armazenamento e dados

Vá em Gerenciar armazenamento

Nessa área, o WhatsApp mostra exatamente o que está consumindo espaço, incluindo arquivos encaminhados muitas vezes e conversas que acumulam muitas mídias.

Depois disso, você pode apagar do jeito mais rápido possível:

Toque em itens maiores que 5 MB para eliminar vídeos e arquivos pesados

Toque em encaminhados muitas vezes para remover o que costuma lotar a galeria

Entre em cada conversa e selecione fotos, vídeos e áudios para excluir em massa

Quando você confirma a exclusão, os arquivos são removidos e a memória do celular já começa a ser liberada na hora

Esse processo é recomendado principalmente para quem participa de muitos grupos, recebe vídeos com frequência e percebe que o aparelho está ficando mais lento sem motivo aparente.

